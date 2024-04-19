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布碌崙華女失蹤 家人急尋

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙41歲華女前往波士頓後離奇失蹤， 家人聯繫華社急尋。(失蹤者親友提供)
布碌崙41歲華女前往波士頓後離奇失蹤， 家人聯繫華社急尋。(失蹤者親友提供)

布魯克林(布碌崙)一名41歲華女3月23日離開紐約市，前往麻省波士頓附近的馬爾登鎮(Malden)探訪親友和相親，原計畫返回紐約市，卻離奇失蹤，至今音訊全無，親屬萬般無奈向僑團求助。

據了解，這名失蹤華女是41歲台山籍的李文君，報住布碌崙班森賀20大道交65街附近，已離異。3月23日她離開布碌崙前往波士頓市附近的馬爾登鎮，27日上午到當地親戚家拜訪後，還說準備馬上返回紐約。但從28日開始，親友完全無法和她取得聯絡，手機關機，微信不回。她在大陸的年邁母親和紐約、波士頓的所有親人，通過各種渠道到處尋找李文君的下落，至今20多天過去了，卻音訊全無，令親友焦急萬分，心急如焚。

美國沖蔞同鄉總會會長麥德森表示，他們是接到李文君遠在中國台山家鄉的母親的求助後才得知李文君失蹤。當時他們立即向市警62分局聯絡求助，也和波士頓當地的多個僑團聯繫，希望他們協助尋找李文君，但至今沒有任何消息。

李文君這次去波士頓的目的是相親。她在紐約的叔叔說，她相親的對象是親友介紹的一名華裔男子，其他情況一無所知。麥德森認為，李文君身體健康，精神狀態良好，一個人正常人在沒有生命危險的情況下，肯定會和親友聯繫，現在這麼多天過去了，讓人懷疑她可能出了問題，或已無法和外界聯繫，也有人擔心她恐已遭遇不測。

目前紐約多個僑團和親友已向社區發出尋人啟事，希望熱心人士施援手，幫助尋找李文君，以助她早日與焦急的家人團聚，且將提供酬謝。任何知道李文君下落者或了解線索者，可致電沖蔞同鄉總會麥會長，(917)731-3168，或蔡會長(917)660-7128，也可致電紐約松柏之家社區服務中心陳小姐，電話(347)718-0160。

波士頓 布碌崙 華女

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