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把女友推下月台 恐怖情人被控謀殺未遂

記者許君達／紐約報導
涉嫌在曼哈頓地鐵站將女友扔下月台導致其失去雙腳的「恐怖情人」被控謀殺未遂罪。(記者許君達／攝影)
涉嫌在曼哈頓地鐵站將女友扔下月台導致其失去雙腳的「恐怖情人」被控謀殺未遂罪。(記者許君達／攝影)

涉嫌在地鐵月台上將自己的女友推下站台、致其被碾斷雙腳的「恐怖情人」巴爾德斯(Christian Valdez)近日被檢方起訴，被控犯有一項二級謀殺未遂(Attempted Murder)和一項攻擊(Assault)罪，均為B級重罪。

起訴書顯示，巴爾德斯今年3月9日，在曼哈頓的地鐵2/3線富爾頓街(Fulton St.)地鐵站內與他的女友發生口角，隨後，在一列列車正要進站時，他突然將女友舉起扔下月台，導致列車制動不及，碾壓到她的雙腳。

根據警方和目擊者提供的信息，受害女子被困在車底時意識清醒，疑似用手舉著自己的部分身體組織，在等待救援期間，有乘客在月台上不斷與她說話以防止她休克。

在救援結束後，工作人員才在軌道上發現受害女子的雙腳。檢方透露，該女子在送醫後被發現肋骨骨折、肺部有血塊，而且雙腿不得不截肢。

嫌犯巴爾德斯在作案後離開事發車站，前往世貿中心乘PATH捷運線逃往新澤西州，但又在數小時後返回紐約並隨即被捕。被捕時，他連作案時穿的衣物都沒有換。

面對這起駭人聽聞的傷害案件，曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)表示，巴爾德斯恐怖的行為對受害人造成了永久性的傷害，他與受害者同在，並呼籲對犯下如此暴行的嫌犯予以嚴懲。

地鐵站 曼哈頓 新澤西州

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