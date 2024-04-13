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布碌崙華人住宅遭入室盜竊 2嫌盜走數萬元貴重物品

記者顏潔恩／紐約即時報導
警方呼籲民眾提供信息，逮捕涉嫌入室盜竊的兩嫌。(市警提供)
警方呼籲民眾提供信息，逮捕涉嫌入室盜竊的兩嫌。(市警提供)

管轄布碌崙(布魯克林)南區華社的市警62分局13日公布消息，12日上午時分，巴斯海灘(Bath Beach)一間住處遭人入室盜竊，兩名身分不明的匪徒盜走總值3萬5000元的現金和首飾，幸無人傷亡；警方也公布兩嫌的通緝圖，呼籲知情民眾立即提供線索。

4月12日上午11時40分許，兩名匪徒擅闖位於17大道交Cropsey大道華人住宅區的一間住處，從後門破門而入，並在屋內翻個底朝天，盜走總值3萬5000元的現金、大批首飾；嫌犯最終沿著Bath大道西向逃逸，目前還在逃，此案件未造成人員傷亡。

據通緝圖，第一名嫌犯是身高約5呎10吋的男子，膚色中等、體型壯碩，犯案時身穿軍藍色外套、深色長褲、黑色球鞋、戴著黑色帽子；另一人則身高5呎9吋，膚色較淺、中等身材，身穿黃色安全背心、深色長褲、黑色靴子、戴著藍色的建築頭盔。

警方呼籲民眾若有任何信息或見到與外貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

通緝 布碌崙 華人

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