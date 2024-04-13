法拉盛買兇案 新污點證人出庭

法拉盛買兇殺人案現場錄像畫面。(警方提供)

法拉盛 買兇殺人案第二階段正審理被指為是槍手的阿卜魯(Antony Abreu)，12日庭審上，被童年摯友尤優拉入計謀的韓裔 余大衛(David Yu，以下均為音譯)出庭作證，為案件的另個重要污點證人；他指出在一開始與尤優的協商中，以為自己將是扣動扳機殺死顧欣(Xin Gu)的槍手，但他後來不想動手，於是態度愈發不積極，最後僅同意在案發當日和尤優坐在車內把風。

先前一名退休警探克羅茲爾(Robert Crozier)作證，案發當時在現場附近，發現中彈倒地的顧欣後，第一時間便去追不遠處的白色轎車，並在紅燈前拍下車牌號，而這輛白色的本田雅閣，疑似是後來阿卜魯在二手網站OfferUp試圖轉手賣掉的同款汽車；12日一名紐約警探作證道，從克羅茲爾拍攝的圖片、以及發布在二手網站上的多張汽車照片圖，特徵顯示是同一輛汽車。

余大衛當日作為新的證人出庭，現年35歲的他在法拉盛出生長大，16歲起便和尤優混入當地的亞裔 幫派「無名派」(MMP)；18歲開始被捕入獄，此後累積包括無數次搶劫、走私大麻到南韓、偷車、販賣毒品等犯罪紀錄，關押期間還加入血幫，在監獄內暴力襲擊他人，直到最近一次在2021年落網時已有超過20起案底，並在隔年同意轉做本案的污點證人。

2010年余大衛出獄時，尤優在家中為他舉辦歡迎派對，在那時第一次見到余清明，之後也因常和尤優聚會，見過余清明幾次。

他回顧案發經過，2018年11月接到尤優的電話，對方說余清明有份差事要給他，三人後來在法拉盛一家中餐館見面，尤優和余清明全程用他聽不懂的中文溝通；在余清明離開後，尤優告訴他，這是個很嚴肅的任務，有人偷了余清明的東西，需要借余大衛的手殺人。此時余大衛還不知要下手的對象，但他被保證事成後會有一筆讓他衣食無虞的酬勞，還會給他的母親買一間房子。

幾個星期後，三人又相約在法拉盛見面，可此時余大衛已退縮，最後沒有赴約而惹尤優生氣；2019年案發前夕，在與尤優的短信中，余大衛仍以槍手的口吻說話，「我會是殺死他(顧欣)的那個人」，但實際上已不想接下這份差事。

他說不想讓尤優失望所以未告知實情，但當時有打算叫一名血幫的成員代為完成任務，最終是尤優說張哲(Zhe Zhang)那裡已有人選，才沒有採取行動；當尤優叫他案發當日一起坐在車內把風時，余大衛同意了，他解釋說，尤優是他的好朋友，願意罩著他，且反正扣下扳機的人不是他，這對當時的他來說有很大的區別。

案發當日，余大衛和尤優開著租來的車，曾到顧欣舉辦新年晚會的酒樓和卡拉OK廳踩點，期間他感到焦慮，便會偷偷吸用對他來說劑量很少的K他命，後來他聽到四聲槍響後，就開車帶著尤優離開現場；2020年開始，他與尤優的關係開始生疏，而尤優保證給的酬勞，直到當時都未實現。

阿卜魯辯護律師在交叉盤問中，試圖以余大衛撒謊成性、擁有大量犯罪歷史、以及是男女都會攻擊的暴力分子，來推翻其證詞的可信度，指他在自身利益和法規面前，永遠都選擇了自己。