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假蘋果產品 充斥法拉盛街頭

記者高雲兒／紐約報導
非洲裔男子手拿仿冒蘋果產品叫賣。(記者高雲兒／攝影)
非洲裔男子手拿仿冒蘋果產品叫賣。(記者高雲兒／攝影)

近期在法拉盛街頭出現了許多兜售低價蘋果產品的非洲裔男子，吸引了眾多市民駐足詢問，甚至購買；然而，有些市民購買後發現產品是偽造的，大呼上當受騙；也有市民意識到商品是仿冒的，但考慮到價格低廉，仍然選擇購買。

在緬街街頭，從法拉盛緬街地鐵站一路延伸到39大道，走三五步就能看到一個兜售蘋果產品的非洲裔男子，他們或是擺著一個小攤，或者直接手拿產品吆喝，向路過的民眾兜售包括新舊款蘋果耳機和手表等在內的產品。

在小販集中的法拉盛火車站下，一名非洲裔男性小販經常被路過的華人圍攏，一位姓張的先生在詢價後離開，還被非洲裔男子追問「你能出多少錢？」張先生在接受採訪時說，他詢問的是蘋果入耳式耳機，對方報價60元，「太貴了，實體店價格也就100多元」。

附近的一位商家則提醒說不要抱有僥倖心理，「產品都是假的，我之前有個朋友買了手表，盒子什麼都是真的，打開一看，手表一看就是假的，序列號是無效的」。一名女子聽後迅速離開，她表示，自己本來想買新款的蘋果頭戴耳機，「蘋果店裡要賣500多塊，他賣200塊，我剛剛跟他講到100塊，但我剛剛仔細看了塑封的薄膜，封口是歪的，所以就算了」。

一名用20元購買蘋果入耳耳機的洪先生則表示，「肯定是假的，說不定是中國買來的山寨產品，但是假的也無所謂，這麼便宜湊合用用」。他表示，不止法拉盛，就連最近在華埠也看到很多這樣兜售蘋果產品的非洲裔男子，「而且就站在蘋果店門口，很囂張的」。

市議員黃敏儀辦公室表示，如果民眾發現自己買到假冒偽劣產品，可以致電311投訴，紐約市警方會進行後續調查。

在緬街街頭，從法拉盛火車站一路延伸到39大道，走三五步就能看到一個兜售蘋果產品的...
在緬街街頭，從法拉盛火車站一路延伸到39大道，走三五步就能看到一個兜售蘋果產品的非洲裔男子。(記者高雲兒／攝影)
非洲裔男子手拿蘋果產品吆喝。(記者高雲兒／攝影)
非洲裔男子手拿蘋果產品吆喝。(記者高雲兒／攝影)

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