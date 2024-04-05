已成毒瘤 MTA令人絕望

疫情之後，似乎不再有什麼能阻擋MTA 搜刮民財的技能增長了。從公車地鐵 漲價到橋樑隧道漲價，再到攔路搶劫式的堵車費 徵收，鐮刀所到之處，紐約人幾乎無不變成引頸待割的韭菜。而根據近日傳出的更令人驚掉下巴的新聞，MTA甚至把割韭菜的刀鋒對準了參與年度馬拉松盛會的跑者身上。

MTA收起費來的臉皮厚到什麼程度呢？其董事會某成員在堵車費表決會議上大言不慚：「如果堵車費對緩解壅堵效果不佳，至少也是我們的一個好的收入來源。」

這樣一個無底洞，收了那麼多費，拿出的服務成果卻是：地鐵毫無準時可言、公車發車全憑心情、車站藏污納垢讓人毫無安全感，甚至連所管理的物業都混亂到被業者退租。除了收費以外，我們似乎根本看不到MTA的任何一點專業之處。只要說起乘客逃票，MTA就哭爹喊娘彷彿天下最屈，卻絲毫不提去年被曝的長島鐵路(LIRR)財務弊案，到現在似乎也都沒有給公眾一個交待。

MTA是個畸形體。首先，它不歸紐約市管理；其次，它也不對州府直接負責。可以說，它成功地將官僚機構的腐化低效和民間企業的獨斷貪婪結合於一身，二者好的方面卻一點沒學到。在民主制度下，政府機構必須接受社會監督，而像MTA這樣一個既非政府直屬、又不是獨立機構的怪胎，卻似乎沒有專門的法律規定它需要被誰監督。一個擁有極龐大的公共資源又不接受監管的利益團體，是一個多麼可怕的怪物！更由於它掌握了數十萬個飯碗、以及它們背後的選票，所以令人絕望的是，在可見的未來內，不會有真正有價值的改革能施加給MTA。