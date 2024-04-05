我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

已成毒瘤 MTA令人絕望

紐約客談

疫情之後，似乎不再有什麼能阻擋MTA搜刮民財的技能增長了。從公車地鐵漲價到橋樑隧道漲價，再到攔路搶劫式的堵車費徵收，鐮刀所到之處，紐約人幾乎無不變成引頸待割的韭菜。而根據近日傳出的更令人驚掉下巴的新聞，MTA甚至把割韭菜的刀鋒對準了參與年度馬拉松盛會的跑者身上。

MTA收起費來的臉皮厚到什麼程度呢？其董事會某成員在堵車費表決會議上大言不慚：「如果堵車費對緩解壅堵效果不佳，至少也是我們的一個好的收入來源。」

這樣一個無底洞，收了那麼多費，拿出的服務成果卻是：地鐵毫無準時可言、公車發車全憑心情、車站藏污納垢讓人毫無安全感，甚至連所管理的物業都混亂到被業者退租。除了收費以外，我們似乎根本看不到MTA的任何一點專業之處。只要說起乘客逃票，MTA就哭爹喊娘彷彿天下最屈，卻絲毫不提去年被曝的長島鐵路(LIRR)財務弊案，到現在似乎也都沒有給公眾一個交待。

MTA是個畸形體。首先，它不歸紐約市管理；其次，它也不對州府直接負責。可以說，它成功地將官僚機構的腐化低效和民間企業的獨斷貪婪結合於一身，二者好的方面卻一點沒學到。在民主制度下，政府機構必須接受社會監督，而像MTA這樣一個既非政府直屬、又不是獨立機構的怪胎，卻似乎沒有專門的法律規定它需要被誰監督。一個擁有極龐大的公共資源又不接受監管的利益團體，是一個多麼可怕的怪物！更由於它掌握了數十萬個飯碗、以及它們背後的選票，所以令人絕望的是，在可見的未來內，不會有真正有價值的改革能施加給MTA。

MTA 堵車費 地鐵

上一則

法拉盛天景購物中心停車場 遭投訴「特殊時段」收費20元

下一則

天景購物中心停車場 特殊時段將收費20元

延伸閱讀

治安好轉？紐約市地鐵犯罪率上季大降

治安好轉？紐約市地鐵犯罪率上季大降
紐約馬拉松 被MTA索75萬「買路財」

紐約馬拉松 被MTA索75萬「買路財」
堵車費獲MTA通過 華人：繼續訴訟

堵車費獲MTA通過 華人：繼續訴訟
全美首例 紐約市最快6月開徵堵車費 私家車15元

全美首例 紐約市最快6月開徵堵車費 私家車15元

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

2024-04-01 13:38
農業部食品安全檢驗局日前發布公共衛生警報，指從中國運輸到紐約和其他兩州的冷凍海產品不宜食用。(取自美國農業部食品安全檢驗局)

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

2024-04-04 18:08
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

2024-03-29 22:15

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病