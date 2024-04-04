我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

美政界人士在台遇震 飯店房間「瓷器、玻璃碎一地 書櫃應聲倒」

史島色男公車性騷少女遭通緝

記者顏潔恩／紐約報導
警方涉嫌公然猥褻的男嫌照片。(市警提供)
警方涉嫌公然猥褻的男嫌照片。(市警提供)

紐約市警近期發布消息，一名成年男子日前涉嫌在史泰登島一輛公車上公然猥褻，向一名未成年少女露出下體；警方呼籲民眾提高警惕，並發出嫌犯的通緝圖，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案發生於3月15日下午3時30分左右，在一輛S46號公車上；當時公車途經湯普金斯維爾(Tompkinsville)社區一帶的Brook街交勝利大道(Victory Boulevard)，一名站在17歲少女身旁的男子，毫無預警拉下褲子，朝她露出生殖器官，並開始抽動做出不雅的舉動。

少女見狀驚慌失措，且感到很不舒服，於是在公車抵達的下一站立即下車，還好色狼未跟上來；警方表示，少女原地報警後，警方召來救護人員替她檢查，並無受傷。

警方後來調查發現，嫌犯之後在Castleton大道交Barker街下車，往不知名方向逃逸；據通緝圖，嫌犯是一名50多歲的外族裔男子，身高約6呎、禿頭、留有鬍鬚，犯案時身穿黑色上衣、黑色外套和戴著灰色帽子。

警方呼籲，知情者或看到與圖中外貌體徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

通緝 紐約市 史泰登島

上一則

紐約大乘寺下院4/28辦三時繫念祈福超渡法會

下一則

關愛地球 3500株樹苗13日起免費送

延伸閱讀

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」
南加少女被父綁架爆槍戰 現場影片曝光引爭議

南加少女被父綁架爆槍戰 現場影片曝光引爭議
開少女色情論壇 小學師判6年10月

開少女色情論壇 小學師判6年10月
舅二度性侵15歲外甥女 她報案卻揭露媽遭逼亂倫

舅二度性侵15歲外甥女 她報案卻揭露媽遭逼亂倫

熱門新聞

家屬展示朱在惠遇襲後傷情。(記者劉梓祁／攝影)

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

2024-04-03 06:34
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
兩名涉嫌非法搬入皇后區一間價值93萬元雙層住屋的租霸，近日以非法驅逐及損害賠償為由，反將這間公寓的一對房東夫婦及房產經紀告上法庭，圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

2024-04-01 13:38
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

2024-03-29 22:15
川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

2024-03-28 16:57

超人氣

更多 >
不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷
華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血

華裔外賣郎英文差 代購竟遭店員打到顱內出血
台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議
樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖
58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子

58歲影后上海機場隻身找路 網驚訝沒助手：真沒架子