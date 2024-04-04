史島色男公車性騷少女遭通緝

警方涉嫌公然猥褻的男嫌照片。(市警提供)

紐約市 警近期發布消息，一名成年男子日前涉嫌在史泰登島 一輛公車上公然猥褻，向一名未成年少女露出下體；警方呼籲民眾提高警惕，並發出嫌犯的通緝 圖，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案發生於3月15日下午3時30分左右，在一輛S46號公車上；當時公車途經湯普金斯維爾(Tompkinsville)社區一帶的Brook街交勝利大道(Victory Boulevard)，一名站在17歲少女身旁的男子，毫無預警拉下褲子，朝她露出生殖器官，並開始抽動做出不雅的舉動。

少女見狀驚慌失措，且感到很不舒服，於是在公車抵達的下一站立即下車，還好色狼未跟上來；警方表示，少女原地報警後，警方召來救護人員替她檢查，並無受傷。

警方後來調查發現，嫌犯之後在Castleton大道交Barker街下車，往不知名方向逃逸；據通緝圖，嫌犯是一名50多歲的外族裔男子，身高約6呎、禿頭、留有鬍鬚，犯案時身穿黑色上衣、黑色外套和戴著灰色帽子。

警方呼籲，知情者或看到與圖中外貌體徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。