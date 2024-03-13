疑遭單車騎士擦撞 6旬翁身亡

何俊弟日前在6大道交53街處，疑與另一名電單車騎士發生碰撞，撲面倒地後多處受傷，最後不治。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 華社近日前發生一起死亡交通車禍，一名60多歲的華男 騎乘電單車在返家路上，疑似在同一個道上與隔壁趕超他的另一名電單車騎士發生碰撞，導致他撲面倒地；華男的頭部和身體多處受傷，最終不治身亡，其家屬希望早日找到該名騎士，給死者和整件事情一個交代。

警方指出，車禍發生於11日下午4時左右，在日落公園6大道交53街的路口處；當警員接報抵達現場時，67歲的何俊弟已被路人從大路中間轉移至人行道上，失去意識；他隨即被送往布碌崙紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)搶救，不久後宣告不治身亡。

據附近一家雜貨店的監控錄像顯示，當時何俊弟沿著6大道北向行駛，即將要過53街十字路口前，突然失控，連車帶人往左側先著地；在他跌倒以前，隔壁曾有一輛從後面趕超他的電單車，而在另一道上也有一輛轎車經過他的身旁，單從監控視頻中難以判斷被誰給碰撞到，導致在初始調查中，警方未能馬上確定責任方。

據目擊者迪亞茲(Fernando Diaz)描述，何俊弟倒地後雙手緊抱腹部，似乎很疼痛，其他人曾走上前幫忙，結果看他試圖將自己撐起來時，又無力地倒回地面上，頭再次撞上地面。

雜貨店老闆娘表示，何俊弟被一群西語裔路人從馬路中間移到人行道上，因聽不懂英文，所以路人叫上她幫忙翻譯；何俊弟當時幾次想站起來，說感覺到「昏昏的」，她急忙叫他不要再動了，當聽說有人叫來救護車時，他嘴裡還念叨著「不用、不用叫救護車」。

何俊弟的女兒12日表示，他們一家是溫州人，父親自2010年移民來美，出事前在超市上班，當時是在下班返家的路上，車禍地點距離家就只有兩條大道；車禍後，父親還曾掏出電話打給母親，當下僅來得及提到自己出車禍了，母親也在救護車抵達前趕到現場查看情況，但後來父親變得很虛弱，無法將事件發生的來龍去脈告知。

女兒指出，父親去世的噩耗給他們帶來巨大的衝擊，尤其是60多歲的父親身體一向健康硬朗，甚至什麼藥物都不用吃；他也騎車有好幾年，並非是新手不了解交通規則，「一直都是這麼安全的，這次太突然了」。

據她所述，警方目前判斷是另名超車的電單車騎士，與死者發生碰撞而引發的事故，希望能儘快找到當事人；「若是惡意撞傷，那肯定要討回公道」，女兒說道，對方不可能沒察覺到自己撞倒人，但不僅沒停下來報警，人就這麼跑了，令何家人氣憤不已。

她表示，家中經濟尚可，處理父親的後事勉強過得去，但主要的是面臨精神上的打擊，特別母親的狀態很不好，一直哭得傷心欲絕；她希望民眾可提供線索，早日找出該名肇事騎士，還父親一個公道，同時希望獲得社區領袖、民選官員的援助，將妹妹在中國的丈夫申請來美簽證，一起送何俊弟最後一程。