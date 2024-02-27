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南布碌崙汽車盜竊飆升 史島則下降

記者胡聲橋／紐約報導
南布碌崙(布魯克林)各市警分局轄區汽車盜竊案激增，圖為此前市警局舉辦的免費反盜車軟件升級活動。(市長辦公室提供)
南布碌崙(布魯克林)各市警分局轄區汽車盜竊案激增，圖為此前市警局舉辦的免費反盜車軟件升級活動。(市長辦公室提供)

今年以來，南布碌崙(布魯克林)各市警分局轄區汽車盜竊案(Grand Larceny Auto)的數量飆升，而史泰登島的盜車案數量在去年大幅增加後，卻在今年出現了大幅回落。警方提醒，南布碌崙居民加強防範，當心車輛被盜。

根據市警總局CompStat提供的信息，雖然從全市總體範圍來看，今年迄今為止全市的盜車案下降了7.1%，從1941起降到了1803起；但在南布碌崙，盜車案卻大幅上升了38%，從200起增加到276起；與此同時，史島今年的盜車案大幅下降47.4%，從57起下降到了30起。

具體來說，包括華人聚居區班森賀的市警62分局轄區，盜車案上升了41.2%，從17起增加到24起；轄區包括日落公園華人聚居區的66和72分局，今年的盜車案分別比去年上升了52.6%和52.9%，其中66分局從19起增加到29起，72分局從17起增加到26起。

南布碌崙今年盜車案數量飆升，史島大幅回落。(記者胡聲橋／攝影)
南布碌崙今年盜車案數量飆升，史島大幅回落。(記者胡聲橋／攝影)

在其它有眾多華人居住的市警分局轄區，比如包括貝瑞吉的68分局，盜車案更是增加了150%，從16起增加到40起；在包括羊頭灣的61分局，盜車案大增82.4%，從17起增加到31起。

而在史島的四個市警分局，今年盜車案都出現大幅下降，120、121、122、123四個分局今年的盜車案分別比去年下降了26.3%、72.7%、58.8%和40%。也有民眾評論：「史島的偷車賊今年是否都搬到南布碌崙來了？」

警方提醒南布碌崙居民看管好自己的車輛，防止被盜。居民千萬不要在開動引擎的情況離開車輛，不要忘記關車門車窗，也不要將貴重物品放在車內。

布碌崙 華人 日落公園

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