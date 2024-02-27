逮到賊卻被縱放 班森賀華人超市無奈

警察盤問班森賀華人超市抓住的小偷嫌疑人。(超市提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀在海灣公園路(Bay Parkway)一帶，有一個華商聚集區，近日，這個華商區的一家華人超市 通過監控錄像，抓住了一名華裔 女性小偷，並叫來了警察，但警察最後卻放走了這名華女 ，商家對此表示失望和無可奈何。

本月14日上午大約11時，位於海灣公園路交西七街的雙龍超市的老闆通過監控錄像看到，有一名華裔女性顧客在店內挑選了多種商品放入自帶的手推車，但在收銀處，這名顧客卻只為放在手推車頂部的幾樣商品付了錢。眼看這名顧客要出門，老闆趕緊叫員工出手攔截。員工最後在超市門口旁邊截住了這名顧客，並報了警。

據超市經理米歇爾介紹，這名女顧客一開始還說她手推車內的藍莓是在其他店買的，但超市老闆告訴她，這種牌子的藍莓只在他的店裡有售，這名顧客才無話可說。

報警後，兩名當地警員不到十分鐘就趕到了現場，他們跟隨超市老闆查看了錄像，並詢問了被抓住的華女顧客。這名華女顧客和警察說，她是去門口挑水果，然後再回來交錢。米歇爾說，顧客到收銀處交錢，超市就默認顧客已經挑選完了所有商品，這時不付錢或少付錢，就是一種盜竊行為，這也是他們出手攔截小偷的原因，警方不應該接受華女顧客再回來交錢的辯解。

米歇爾說，這名女顧客的英語很流利，在與警員進行交談後，警方表示，因為這家超市門口的水果攤擺得比較開，這名顧客被攔住的地方還屬於超市的範圍之內，因此決定放走這名顧客，但這名顧客必須為未付款商品付錢。

商家在有充分證據的情況下截住了小偷，卻被警察放走，米歇爾對此非常不可理解，她還認為這名華女是一名慣竊。米歇爾說，現在超市裡小偷小摸現象經常發生，這還是被發現的，有很多小偷小摸根本沒有被發現，如果偷盜現象繼續增加，她真不知道超市還怎麼開下去。

海灣公園路華商會會長李志波說，根據他這些年的觀察，警察現在遇到這種小偷，基本上都不會採取逮捕行為，而是在付錢後放走嫌疑人，只有在盜竊者是慣犯的情況下，警察才會出手逮捕。不過，李志波作為商家代表，還是希望警方能採取更為嚴厲的措施，積極遏制商店的小偷小摸現象。