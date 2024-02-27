我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

逮到賊卻被縱放 班森賀華人超市無奈

記者胡聲橋／紐約報導
警察盤問班森賀華人超市抓住的小偷嫌疑人。(超市提供)
警察盤問班森賀華人超市抓住的小偷嫌疑人。(超市提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀在海灣公園路(Bay Parkway)一帶，有一個華商聚集區，近日，這個華商區的一家華人超市通過監控錄像，抓住了一名華裔女性小偷，並叫來了警察，但警察最後卻放走了這名華女，商家對此表示失望和無可奈何。

本月14日上午大約11時，位於海灣公園路交西七街的雙龍超市的老闆通過監控錄像看到，有一名華裔女性顧客在店內挑選了多種商品放入自帶的手推車，但在收銀處，這名顧客卻只為放在手推車頂部的幾樣商品付了錢。眼看這名顧客要出門，老闆趕緊叫員工出手攔截。員工最後在超市門口旁邊截住了這名顧客，並報了警。

據超市經理米歇爾介紹，這名女顧客一開始還說她手推車內的藍莓是在其他店買的，但超市老闆告訴她，這種牌子的藍莓只在他的店裡有售，這名顧客才無話可說。

報警後，兩名當地警員不到十分鐘就趕到了現場，他們跟隨超市老闆查看了錄像，並詢問了被抓住的華女顧客。這名華女顧客和警察說，她是去門口挑水果，然後再回來交錢。米歇爾說，顧客到收銀處交錢，超市就默認顧客已經挑選完了所有商品，這時不付錢或少付錢，就是一種盜竊行為，這也是他們出手攔截小偷的原因，警方不應該接受華女顧客再回來交錢的辯解。

米歇爾說，這名女顧客的英語很流利，在與警員進行交談後，警方表示，因為這家超市門口的水果攤擺得比較開，這名顧客被攔住的地方還屬於超市的範圍之內，因此決定放走這名顧客，但這名顧客必須為未付款商品付錢。

商家在有充分證據的情況下截住了小偷，卻被警察放走，米歇爾對此非常不可理解，她還認為這名華女是一名慣竊。米歇爾說，現在超市裡小偷小摸現象經常發生，這還是被發現的，有很多小偷小摸根本沒有被發現，如果偷盜現象繼續增加，她真不知道超市還怎麼開下去。

海灣公園路華商會會長李志波說，根據他這些年的觀察，警察現在遇到這種小偷，基本上都不會採取逮捕行為，而是在付錢後放走嫌疑人，只有在盜竊者是慣犯的情況下，警察才會出手逮捕。不過，李志波作為商家代表，還是希望警方能採取更為嚴厲的措施，積極遏制商店的小偷小摸現象。

華女 華裔 華人超市

上一則

撞死72歲華嫗駕駛 20歲亞裔男被控罪

下一則

皇后區「帳棚城」擴充 再收170人 民代集會反對

延伸閱讀

陸方質問台海巡：人家都熄火你還衝撞 為什麼？

陸方質問台海巡：人家都熄火你還衝撞 為什麼？
第四屆動畫短片之夜 華裔捧場

第四屆動畫短片之夜 華裔捧場
影／德州女忘帶鑰匙「破窗進公寓」被誤認小偷 遭警連開5槍

影／德州女忘帶鑰匙「破窗進公寓」被誤認小偷 遭警連開5槍
歐盟擬新一輪對俄制裁 4中企入列

歐盟擬新一輪對俄制裁 4中企入列

熱門新聞

一名年輕女子在紐約市一家寵物店莫名搧了旁人一巴掌。(擷自YouTube@NBC News)

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

2024-02-20 14:57
紐約皇后區法拉盛大學點大道(College Point Boulevard)的居民樓內，23日清晨發生一起持刀傷人事件。圖為法拉盛，非事發現場。(記者邢易霖 / 攝影)

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

2024-02-24 10:31
孫衛東目前已搬到法拉盛一處公寓居住，由有經驗的阿姨陪護。圖為此前他的生活照。(孫衛東自願者團隊提供)

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

2024-02-22 20:47
不少走線客到法拉盛的仲介公司，尋求一份穩定的工作。(記者邢易霖／攝影)

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

2024-02-25 16:45
艾伯特愛因斯坦醫學院。(取自Wikimedia Commons)

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

2024-02-26 16:45
華男長島被捕後入境遭扣，於近日在紐約南區聯邦法院提出訴訟，控告國土安全部。圖為紐約南區聯邦法院。(記者劉梓祁／攝影)

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

2024-02-25 11:23

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡