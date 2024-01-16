13歲少年日落公園遇劫遭皮帶鞭打 警緝3男女

警方正在通緝搶劫13歲青少年的3名男女匪徒。(市警提供)

紐約市警16日發布消息，正在通緝 涉嫌在布碌崙(布魯克林)日落公園 搶劫一名13歲的青少年的三名男女匪徒，過程中他們用皮帶作為武器鞭打受害者，並搶走他的球鞋；警方目前公布嫌犯通緝圖，呼籲知情民眾提供線索。

該案發生於1月12日下午3時14分許，當時13歲少年在位於4大道交17街一帶，突然遭三名陌生男女包圍，有人接著抽出一條皮帶開始毆打他；三匪後來強行搶走受害者的球鞋，隨即逃到不遠處的展望大道(Prospect Avenue)地鐵站 內，搭乘一輛北向的R車地鐵逃離現場。

由於受害者未成年，警方除年齡和性別外未能透露太多信息，但相信其傷勢沒有大礙；管轄當地的市警72分局雖未能在案發周遭追蹤到匪徒的身影，但截取到顯示嫌犯的監控錄像圖，呼籲知情民眾提供線索。

據通緝圖，第一嫌是皮膚黝黑、綁著紅髮辮子的女子，犯案時身穿粉色連帽衣、黑色外套、黑色長褲和球鞋，第二嫌是膚色黝黑的男子，身穿灰色連帽衣、深藍色外套、深藍色褲子和白色球鞋；最後一人則是擁有短髮辮的膚色黝黑男子，身穿藍黑色外套、黑色Adidas長褲、灰色球鞋。

據市警總局的數據顯示，72分局轄區在過去28天內已發生15起搶劫案；警方呼籲民眾如果有任何線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。