涉持K粉與意圖販毒 布碌崙華男在維州被捕

布碌崙華男在維州涉毒被捕。(Blue Ridge Regional Jail)

根據聯邦國土安全部參與的一次毒品 調查，一名布碌崙 (布魯克林)華裔男子日前因持有毒品並意圖出售毒品，在維吉尼亞州 的林奇堡(Lynchburg)被警方逮捕。

林奇堡警方稱，他們的緝毒和禁毒部門接到線報稱，一個裝有氯胺酮(Ketamine，中文俗稱K粉，是一種高效麻醉劑)的國際包裹將運抵林奇堡。接到線報後，包括情報部門、國土安全部、美國郵政局和緝毒局在內的多個機構，組成聯合調查組對線索進行分析、調查和追蹤，最後確定來自紐約市布碌崙的30歲的李雷(Lei Li)是這個氯胺酮包裹預定收件人。

警方順藤摸瓜，順利拘捕了李雷，並查獲了一個裝有8磅氯胺酮的包裹。李雷隨即被控持有並意圖分銷「附表三類毒品」(Schedule III Substance)。

據介紹，人吸食氯胺酮後表現為頭昏、精神錯亂、過度興奮、幻視、幻聽、運動功能障礙、抑鬱以及出現怪異和危險行為，讓吸毒者有種成為「無敵超人」的幻覺。有研究資料顯示，濫用K粉會造成大腦神經系統的永久性損害。

K粉是一直典型的化學合成毒品，不同於嗎啡、海洛因、可卡因等需要從植物中提純的傳統毒品，製作K粉只需要一間實驗室和一些化學物質，再有一個懂化學知識的人，就能人工合成出來。K粉這類毒品又稱為實驗室毒品。

警方稱，此案的調查仍在進行中，警方希望知情者提供有關此案的信息，可撥打434-455-6050聯繫林奇堡警察局，或撥打維吉尼亞州中部止罪熱線888-798-5900，也可以使用 http://p3tips.com 或在任何移動設備上下載 P3 應用程序在線匿名舉報，提供線索者最高可獲1000元現金獎勵。