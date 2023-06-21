曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

紐約華埠一電單車店20日凌晨發生大火，導致至少四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 20日凌晨發生由電單車鋰電池引起的三級大火，導致至少四人死亡，其中包括一位71歲長者，涉事建築被指曾有多起關於電單車及鋰電池的違規；火災當日下午3時30分許，部分死者家屬前往華埠市警五分局接收和確認死訊，多人在知曉親人離世後淚流不止，掩面走出警局；其中一位死者的兒子表示，早認為此電單車店非合法經營，長久以來一直擔心會發生火災。

火災當日下午，部分死者家屬前往警局接收和確認死訊。(記者劉梓祁／攝影)

45歲的胡漢傑表示，其父母在大火中不幸遇難，死因為吸入過量濃煙。他表示，事發前一日夜晚10時曾與母親通話，如今卻成為永別。

他說，兩位長者均為第一代香港華人 移民，母親胡霍莉(Hollie Wu, 音譯)，父親名叫胡志雄(Wu Chi Hung, 音譯)，年齡分別為74歲和83歲，自上世紀70年代起便生活在事發大樓中。

對於突然發生的悲劇，胡漢傑說儘管心緒複雜，但作為電子行業從業者，早對底層電單車店鋪的經營方式存有擔憂，認為導致意外只為時間問題，不料慘劇降臨在自己家中。

胡漢傑說，店家將經營範圍拓展至行人道及路邊，且隨處可見充滿化學物質的鋰電池，此種經營方式不妥當也不合法；一旦鋰電池自燃或爆炸引致事故，阻止災難的可能性微乎其微。

他補充說，在攜帶如此重大安全隱患之下，此類店鋪並不應該開設在住宅樓周邊，但目前並沒有法規去約束和監管商家，否則事故本可避免。因此，胡漢傑早有將父母搬至新公寓的打算，但此計畫卻在下月母親75歲生日前成為泡影。

火災當日下午，部分死者家屬前往警局接收和確認死訊。(記者劉梓祁／攝影)

截至20日下午，屍檢仍在進行中，胡霍莉的弟弟陳梓驊表示，警方早前已通過照片證實死者為自己姊姊。最初知曉大火發生後，陳梓驊與家人曾嘗試撥打其姊姊電話，但無人接聽，隨即懷疑後者遇難，直至警員確認。

陳梓驊說，胡霍莉與胡志雄生活在建築二層，但未知具體的死亡時間。胡漢傑表示，猜測兩人案發時處在睡夢中，因為消防員需破門進入營救，反之相信二老會自救。