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曼哈頓華埠入店盜竊猖狂 報警者稀

記者劉梓祁／紐約報導
警方表示，近日華埠一帶入店盜竊案增多，但卻少接獲民眾報警。(記者顏嘉瑩／攝影)
警方表示，近日華埠一帶入店盜竊案增多，但卻少接獲民眾報警。(記者顏嘉瑩／攝影)

轄管包括曼哈頓華埠社區的紐約市警五分局，日前在紐約中華公所召開警民會，表示近日華埠一帶入店盜竊案增多，但警方卻少接獲民眾報警，呼籲受害者及店家應及時報案並準確描述案情，以助警方以最快獲得幫助。

曼哈頓華埠市警五分局日前在中華公所召開警民會。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓華埠市警五分局日前在中華公所召開警民會。(記者劉梓祁／攝影)

警民會由五分局社區協調警員(NCO)小組負責人Minh Tran主持，他表示轄區內近日入店盜竊事件頻繁發生，尤其在華埠拉菲逸街(Lafayette St.)和百老匯大道一帶。

根據市警數據顯示，截至上月28日的過去28天，五分局區內重竊罪(Grand Larceny)案件的數量上升了40.5%，為59件；總體而言，七大犯罪類別數量上漲了20.5%，其中搶劫(Robbery)案件的數量增長明顯，增加333.3%，共為13起。

在場有居民表示，華埠的治安事件數量存在被低估可能。住戶李凱明說，如今許多人因為對警方響應速度和現行保釋制度不滿，常常在遇到罪案後選擇放棄報警，相信真實的數字必定高於官方統計。

曼哈頓地區檢察官辦公室社區協調專員謝顯楊(Peter Tse)表示，哪怕對現行制度存有意見，如今包括警局和司法機構均是依法辦事，若想取得改變，則需要民選官員來真正推動法律修改。

對此，Minh Tran表示鼓勵市民在遇到事件後撥打911電話報警，亦可撥打311或直接聯繫社區協調警員。五分局代表還提醒，在聯絡警方時，不須擔心語言不通，線上將會有翻譯服務，但民眾需要注意準確描述案情，以免警方認為事件緊急程度不高，導致延遲到場。

另外，目前在華社都有由社區自行成立的巡邏隊，不過根據五分局，由華埠社區自行成立的巡邏隊與警方並無溝通交流，否認曾協助逮捕不法分子的說法。

Minh Tran向警員Adrien Soulier授予「月度最佳警察」表揚狀。...
Minh Tran向警員Adrien Soulier授予「月度最佳警察」表揚狀。(記者劉梓祁／攝影)

警民會上，Minh Tran還向警員蘇立爾(Adrien Soulier)授予「月度最佳警察」表揚狀，後者在上月6日聖詹姆士坊(Saint James Place)15號的史密斯政府樓(Alfred E. Smith Houses)的非洲裔男子持刀傷人案中表現英勇，數次不懼危險嘗試抓捕嫌犯。

華埠 曼哈頓 警察

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