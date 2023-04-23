6華人涉盜廢油轉賣 恐囚10年

六名華人偷盜餐館廢油，遭到起訴。(截自起訴書)

六名居住在紐約的華人，涉嫌偷盜並轉售餐館廚餘廢油，於日前遭到紐約西區聯邦法院起訴，被指控「密謀並在州際貿易中運輸和銷售被盜物品」，若罪成，最高可判十年監禁和25萬元罰款。

聯邦助理檢察官Meghan McGuire在聲明中指，六名被告在紐約門羅郡(Monroe County)一帶，長期盜取來自不同餐館的廚餘廢油，並倒賣至提煉生物柴油燃料的廠家，從中賺取利潤；據了解提煉後的燃料每加侖可賣4到5元不等。

偷盜廢油現場。(截自起訴書)

根據法院在本月10日遞交的起訴書，六名被告分別為陳國登(Chen Guodeng，以下均為音譯)、黃迪迪(Huang Didi)、閻芳芳(Yan FangFang)、楊瑞茂(Yang Ruimao)、韓延(Han Yan)和張文曉(Zhang Wenxiao)，其中三人來自紐約市 ，其餘來自上州 匹茨福德(Pittsford)。

根據紀錄，當地警方從去年4月開始，在門羅郡及周邊一帶注意到有兩輛卡車頻繁在夜間出現，並在首次巡查中發現一輛卡車內載有兩個大型塑料容器，其中一個印有「廢水」，另一個被留意到有廢油滲出。卡車車牌均登記在一家名為「榮成包裝用品公司」(Rong Cheng Packaging Supply Inc.)名下。

被告與裝油容器。(截自起訴書)

2022年4月4日凌晨3時09分，警方攔停卡車，車上的楊瑞茂和張文曉表示正在尋找「食用油」，並主動打開後備箱接收檢查。警方發現車後有一個大型塑料容器和一套泵組，還找到一份四頁清單，列有門羅郡一帶各餐館名。

數日內，警方又多次在深夜發現卡車出現在餐館附近，其中包括曾報警投訴廢油失竊的商家；門羅郡法院法官分別簽署了針對兩輛卡車的跟蹤令，授權警方在車上安裝追蹤設備。

通過分析追蹤器紀錄，偷盜廢油的卡車一般都在晚11時至次日早6時間出現，中途停靠近20個地點，每一處均可停留超過一小時，警方也在多個地點發現被偷空的廢油收集桶，桶外防盜鎖被撬開，桶上大都貼有專門處理廢油的回收公司名稱。

被告與裝油容器。(截自起訴書)

當地法官在去年5月4日簽署搜查和扣押令，警方隨後在被告停車的兩個倉庫內，發現1萬2461加侖未提煉的廢油，價值超過7萬3000元；調查還發現，被告將盜來廢油售至賓州的一家煉油廠，其中兩批被截獲，共計9萬5320加侖，六名被告協助運輸，得佣金6萬51元。

根據起訴書，由於近期能源價格升高，廢油價 格也大幅提升，由於廢油是提煉生物柴油燃料的重要原料之一，餐館多將廢油賣給第三方回收，價格為每加侖0.25到0.6元不等，隨後第三方會將廢油運往並售予提煉廠，價格為4到5元每加侖，提煉廠會從中提取水和雜質，從而將其轉化為生物柴油燃料。

被告在本月20日首次提堂後獲得保釋，被有條件釋放。