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大頸仇亞塗鴉 各界譴責籲包容

記者鄭怡嫣／紐約報導
大頸華人協會及居民、民代、警方聯合呼籲重視仇亞歧視。(大頸華人協會提供)
大頸華人協會及居民、民代、警方聯合呼籲重視仇亞歧視。(大頸華人協會提供)

針對此前在長島火車站「大頸華人協會」橫幅遭塗寫歧視字眼，長島當地民選官員、警局局長、社區人士等23日聯合大頸華人協會譴責仇亞行為，積極維護社區安全及包容與多樣化的環境。

上周，掛在長島大頸火車站的「大頸華人協會」的中文橫幅，被發現被塗鴉寫上「fuck u gooks」，「gook」早期針對韓裔，後則變為歧視亞裔的口頭俚語，類似「東亞病夫」，引起當地華社群情激憤。

23日，納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，納蘇郡反映美國的多樣化，和諧相處，對特定人群的攻擊等同攻擊所有人，將全力調查，兩黨也將共同抗議仇恨犯罪。代表大頸的北罕普斯狄鎮(North Hempstead)鎮議員露維(Veronica Lurvey)表示，兒子剛從南大頸公校畢業，這非隨意破壞，而是針對華裔以及亞裔社區的有意攻擊，呼籲社區共同譴責。

露維說，因應仇亞犯罪，該郡亞裔諮詢委員會曾發起面臨歧視如何自助與助人的培訓，反響很好，政府也將舉辦更多活動，同時拓展包括領導力培訓、亞裔職場工作坊、面向亞裔的政府實習機會等項目，提供更多資源。

納蘇郡警局局長萊德(Patrick J. Ryder)表示，今年該郡共發生八起仇亞案件，比去年同期的15起減少近半，且已有超過一年未發生涉及暴力的仇恨犯罪。正密切調查此事件，呼籲知情民眾提供線索。

州眾議員斯立提(Gina Sillitti)代表劉巧怡、納蘇郡議員菲利普(Mazi Melesa Pilip)、北罕普斯狄鎮督察長(Supervisor)德珊娜(Jennifer DeSena)、大頸廣場鎮鎮長(Great Neck Plaza Mayor)羅森(Ted Rosen)、紐約州長辦公室亞太裔事務主任范小江、大頸華人協會共同主席Steve Chen、Dorothy Feng、社區人士齊默爾曼(Robert Zimmerman)、顏偉華、陳熠等參與活動。

亞裔 華人 長島

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