亞美聯盟守夜 悼仇恨犯罪亞裔逝者

近百民眾參與守夜活動，追悼逝者。 (記者劉梓祁／攝影)

亞美聯盟(Asian American Federation)15日晚在曼哈頓聯合廣場(Union Square)為仇恨犯罪 及近日頻發的亞裔 社區致死暴力犯罪受害者舉行守夜悼念活動，紀念遭遊民 推下地鐵鐵軌喪生的高慧民(Michelle Go)和去年2月遭遊民尾隨入室殺害的華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee)，及年初加州蒙特利公園市(Monterey Park)和半月灣(Half Moon Bay)兩起濫射案，與布碌崙(布魯克林)本周發生的貨車撞人等案受害者。

市防止仇恨罪案辦公室執行主任納維德發言 (記者劉梓祁／攝影)

行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)說，「作為亞裔女性，我覺得背上有一個靶子，晚上不敢出門。」心理和精神健康的扭曲已經成社會毒瘤，任何族裔都受影響。但這不能阻止社區想扭轉現狀，互相關照，紐約市將對亞裔社區支持計畫的撥款增加到500萬元，用於「希望對抗仇恨」(Hope Against Hate)運動，提供安全培訓、安全區和援助受害者。

華埠市議員馬泰發言。 (記者劉梓祁／攝影)

市議員馬泰(Christopher Marte)及黃敏儀表示，「政府撥款移民社區不足是主要問題，一些政客只說不做，不能從根本上解決問題。」馬泰說，每周都有數十居民表達擔憂治安，甚至有長者不敢出門打太極，這些都是仇恨犯罪的創傷，呼籲推動更多如教科書內容等系統性改革。

到場民眾 。(記者劉梓祁／攝影)