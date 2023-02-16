亞美聯盟守夜 悼仇恨犯罪亞裔逝者
亞美聯盟(Asian American Federation)15日晚在曼哈頓聯合廣場(Union Square)為仇恨犯罪及近日頻發的亞裔社區致死暴力犯罪受害者舉行守夜悼念活動，紀念遭遊民推下地鐵鐵軌喪生的高慧民(Michelle Go)和去年2月遭遊民尾隨入室殺害的華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee)，及年初加州蒙特利公園市(Monterey Park)和半月灣(Half Moon Bay)兩起濫射案，與布碌崙(布魯克林)本周發生的貨車撞人等案受害者。
行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)說，「作為亞裔女性，我覺得背上有一個靶子，晚上不敢出門。」心理和精神健康的扭曲已經成社會毒瘤，任何族裔都受影響。但這不能阻止社區想扭轉現狀，互相關照，紐約市將對亞裔社區支持計畫的撥款增加到500萬元，用於「希望對抗仇恨」(Hope Against Hate)運動，提供安全培訓、安全區和援助受害者。
市議員馬泰(Christopher Marte)及黃敏儀表示，「政府撥款移民社區不足是主要問題，一些政客只說不做，不能從根本上解決問題。」馬泰說，每周都有數十居民表達擔憂治安，甚至有長者不敢出門打太極，這些都是仇恨犯罪的創傷，呼籲推動更多如教科書內容等系統性改革。
市防止仇恨罪案辦公室(OPHC)執行主任納維德(Hassan Naveed)表示，辦公室2019年成立，加強與亞裔社區聯繫，讓亞裔了解市府資源；還與市教育局合作，準備歧視、仇恨犯罪相關的課程教材。紐約的亞裔不孤單，紐約人應團結，從每天的行動中改變現狀。維權組織Social Justice Advocacy、韓裔美國家庭服務中心、Mutual Protection, Nonviolent Peaceforce等也到場參與。
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