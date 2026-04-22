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迎春煥新居 盡在新時尚窗簾

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新時尚窗簾
新時尚窗簾

迎接和煦春日陽光，**新時尚窗簾公司（Top Window Fashions）**特別推出多款新穎美觀的窗簾系列，以限時優惠回饋灣區各界，誠摯邀請新舊客戶蒞臨參觀選購。公司深耕灣區多年，信譽卓著，專業提供各式高品質窗簾安裝服務，流程細緻、迅速便捷。如有窗簾安裝、設計規劃或報價需求，歡迎致電 669-287-5867 洽詢。

窗簾點睛空間 提升生活質感

在居家空間設計中，窗簾往往扮演畫龍點睛的關鍵角色。選擇合適的窗簾，不僅能提升整體視覺的舒適度與時尚感，更能增添居家空間的質感與層次。嶄新的窗簾讓生活更顯朝氣，營造愉悅心情；同時具備冬季保暖、夏季隔熱防曬的功能，有效降低能源消耗，達到節能省電的效果。

專業設計團隊 引領窗飾潮流

灣區知名的「新時尚窗簾」由資深室內設計專業人士創立，成立以來已成為業界指標之一。設計團隊每年定期參與各地展覽，掌握最新流行趨勢與設計理念，並持續精進專業知識。依據客戶品味與需求，量身推薦最適合的窗簾方案，讓空間設計更加完美。同時，設計師也會分享常見的五大窗簾選購誤區，協助客戶避免踩雷，輕鬆打造理想居家。

精選品牌品質卓越 功能與美感兼具

新時尚窗簾代理知名品牌 Hunter Douglas 窗簾產品，品質優異、耐用性高，保用年限長。產品涵蓋布簾、木簾、垂直簾、橫式百葉簾等多元款式，具備不易折痕、不易斷裂、彈性佳與易保養等優點。部分高窗更可搭配遙控操作，兼具便利與科技感。多樣化的顏色與設計，不僅提升空間美感，更兼顧隱私與採光調節，滿足不同家庭需求。

自設工廠直營 1200款花樣任選

公司自設工廠，提供來料加工服務，並設有展示廳，擁有超過1200種花樣供客戶精選。歡迎瀏覽官方網站了解實際案例：www.TopWindowFashions.com。

新時尚窗簾公司（Top Window Fashions）

地址：477 Harris Rd., Hayward, CA 94544

電話：669-287-5867

Email：[email protected]

免費估價，誠摯為您打造理想居家空間。

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