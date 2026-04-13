5/13-15線上講座：「跨國家庭企業財務規劃：稅務、傳承與退休策略」

【舊金山訊】本系列講座專為在美國台灣跨國生活的家庭與企業設計，協助您在面對複雜的跨境稅務決策時，做出更有信心且明智的選擇。內容涵蓋全球資產稅務申報、傳承規劃以及退休 策略，結合專業見解與實務建議，全面提升您的財務規劃能力。

課程將從5/13美西時間4-6pm上半場由曹逸彥律師深入解析美國海外申報規定（FBAR，FATCA）、您所擔心的罰款和稅金可能不如想像的嚴重。某些條件之下，罰金可被豁免。未經申報合規的海外資產的稅務要求，也並不會因為一個人去世後就消失不見。反而更增加子女繼承時舉證和蒐集資料的難度和聘用專業團隊的成本因此更高。雙重國籍人士面臨各國的不同的稅務規定，又必須被納入美國稅務系統內整合。其間的複雜性和難度，將以數項成功案例來解析。更者，有部分人士誤以為放棄美國國籍可以解決海外資產的合規申報難題。事實並非如此，更恐怖的是，未實現但帳面上已有的未實現的增值稅必須在放棄國籍時，上繳國稅局，得不償失。放棄國籍規劃必須提前並以全盤長遠性著眼，才能達到稅務效益。

5/13下半場則由周美懿特許財務規劃師帶您一起探討「三明治世代」在照顧父母與子女之間所面臨的財務與情感挑戰。並在5/14 美西時間4-6pm, 周女士延伸分享父母去世後直接繼承或透過不可撤銷信託間接繼承兩者的優劣勢比較，探討利用信託較為複雜的設計，充分利用父母高額的遺產免稅額，繼承增值稅歸零的資產的適用性，並提供具體的因應策略。此外，周女士進一步分析生前捐款和死後才啟動的慈善捐贈的區別，如何選擇捐贈方式爭取最大的稅益。5/15美西時間1-3pm, 講題則從實務和工具上，分析針對市場波動與長期照護需求，提供實用的投資與退休規劃建議，幫助您穩健邁向未來。

特別加場 ( 5/13 ,14 美西時間 5:30pm 開始）由逾二十年臨床經驗, 段旭民針灸中醫師解說

• 傳統中醫與針灸穴位在痛症和內科疾病治療與預防方面的優勢, 遠離"「亞健康"」狀態

• 利用案例分享，,解析透過針灸刺激穴位，促進氣血運行並調節經絡功能，恢復人體自身調整能力, 達到身體總體功能的協調與平衡。

報名截止時間： 5/12（週二）4:00 PM PST

電郵報名：[email protected]

線上講座必須註冊報名成功後將從 Ameriprise 收到 Microsoft Team 上線連結。本講座免費參加，主辦方保留最終審核與拒絕參與資格的權利，不招待投資、金融、保險專業人士。