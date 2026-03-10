「全國汽車安全召回週」活動 日前於洛杉磯盛大舉行

「全國汽車安全週」活動日前於洛杉磯舉行，與會多個團體於會後合影．

[舊金山訊] 加州 及全國交通安全機構、汽車產業與消費者團體日前在洛杉磯 市聯合舉辦「汽車安全召回週」活動目前加州約有550萬輛已登記車輛仍存在未修復的安全召回問題，其中超過11.5萬輛更被列為「禁止駕駛」的高風險車輛，對駕駛、乘客及道路使用者構成嚴重安全威脅。

此次活動由加州交通安全辦公室（OTS）、新車管理委員會（NMVB）、加州新車經銷商協會（CNCDA）、大洛杉磯新車經銷商協會（GLANCDA）、全國安全委員會（NSC）、汽車創新聯盟（Auto Innovators）及南加州汽車俱樂部（Auto Club）共同舉辦。主辦單位強調，車主可透過「Check to Protect」網站快速查詢車輛召回狀況，且所有召回維修均由授權經銷商免費提供。

加州交通安全辦公室指出，未修復召回車輛涉及煞車、輪胎、安全帶、方向盤與安全氣囊等關鍵系統，可能增加事故風險。老舊車輛或多次轉手車輛更容易被忽略。全美目前約有5,300萬輛車存在未完成召回，約占每五輛車中的一輛。

特別值得關注的是自2014年爆發的高田（Takata）安全氣囊問題。加州仍有超過50萬輛車裝配缺陷氣囊，主要集中在洛杉磯、沙加緬度、舊金山灣區及聖地牙哥地區。該氣囊在碰撞時可能爆炸並噴射金屬碎片，造成致命傷害。全美已有28人死亡、至少400人受傷。涉及車型包括部分本田、Acura、Chrysler、Dodge、BMW及2006年福特與Mazda車款。相關單位提醒車主應立即更換。

主辦方表示，查詢召回僅需60秒，建議車主每三個月檢查一次。只需輸入車牌或車輛識別碼（VIN），若有召回，可直接預約免費維修。許多經銷商亦提供接送、代步車或流動維修服務。全國安全委員會指出，解決召回問題不僅能提升車輛安全，也能保護行人與騎士。汽車產業團體則強調，提高召回完成率是製造商、經銷商與政府共同目標。此外，企業與車隊營運單位亦可進行批量召回查詢，確保車輛安全。

民眾可前往CheckToProtect.org查詢召回資訊，或至美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）網站了解更多安全措施。加州交通安全辦公室為州政府主要交通安全主管機構，透過聯邦資金每年支持各類教育與執法計畫。新車管理委員會負責監督加州新車經銷與製造體系，並提供消費者調解服務。

加州及大洛杉磯新車經銷商協會代表全州及洛杉磯地區新車經銷商，推動產業發展與社區服務。全國安全委員會為歷史悠久的非營利安全倡議機構。汽車創新聯盟代表美國主要汽車製造與技術企業。南加州汽車俱樂部隸屬AAA，提供道路救援、保險與旅遊服務，並長期推動交通安全。