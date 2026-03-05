貴騰賭場大酒店贊助三藩市農曆新年花車巡遊 三月推廣活動及5月4日擴建項目盛大開幕

「100萬夢幻駕駛」越野車大抽獎

脫口秀喜劇演員Jiaoying Summers

貴騰賭場大酒店將繼續贊助今年的三藩市農曆新年節慶及花車巡遊，參與灣區 最受歡迎的文化盛事之一。在這個春季，貴騰亦將帶來多場精彩娛樂演出及大型推廣活動，同時迎來備受期待、總投資達10億美元的下一階段擴建項目，並將於5月4日正式開幕。

三藩市農曆新年節慶及花車巡遊

貴騰賭場大酒店將於3月7日參與2026年三藩市農曆新年花車巡遊，並首次亮相主題花車「Fortune in Motion: A New Spin for the New Year」，沿著穿越三藩市市中心及華埠的標誌性夜間巡遊路線盛大登場。

花車設計靈感來自「火馬」，以一匹昂首奔騰的駿馬象徵動力與希望，並搭配發光的金色巨型獎金標誌，寓意繁榮與富足。整體花藝設計亦融入「更新、和諧與共享喜悅」的節慶主題，展現新春歡樂氣氛。

公眾可親臨現場觀賞巡遊，亦可透過ABC7/KGO電視頻道收看直播，或於Disney+、Hulu平台串流觀看；同時亦可透過KTSF Channel 26 的中文媒體轉播收看。

除了參與巡遊之外，貴騰賭場大酒店亦將於3月7日至8日在農曆新年社區街會設置攤位。參加者可轉動幸運獎品輪贏取精美禮品，並了解即將推出的推廣活動及娛樂體驗。

娛樂演出

在娛樂方面，貴騰賭場大酒店將於3月20日迎來知名華裔美籍脫口秀喜劇演員 Jiaoying Summers 登台演出。她憑藉Hulu喜劇特輯《What Specie Are You?》一舉成名，迅速累積全球粉絲。

她以幽默而坦率的方式分享家庭、文化與日常生活見聞而廣受歡迎，線上內容觀看次數已超過十億次，並創下歷史，成為首位在紐約阿波羅劇院（Apollo Theater）擔任壓軸演出的華裔美國喜劇演員。

推廣活動

由三月開始，賓客可參加「100萬夢幻駕駛」八輛越野車大抽獎。活動將於3月7日至4月25日期間的每週六舉行，抽獎時間為晚上7點至11點每小時一次，並於晚上11點抽出當晚終極大獎。幸運得主可選擇 Land Rover Discovery® 或 Range Rover® Velar 豪華越野車一輛。此外，每週六還將有40位賓客可贏取1,000美元免費老虎機遊戲獎賞。

賓客亦可參加總獎金高達20萬美元的「三重派彩老虎機大賽」。活動於三月每週二下午2點至7點舉行，最高可贏取15,000美元現金大獎，每場比賽保證50位贏家。所有貴騰獎賞卡會員均可獲得一次免費參賽資格，並可依會員級別獲得額外參賽機會。

10億美元擴建項目即將開幕

展望未來，貴騰賭場大酒店將於5月4日正式推出總投資達10億美元的下一階段擴建項目，為賓客帶來全新的餐飲、娛樂及博彩體驗。

此次擴建的核心是一座 144,000平方英尺的全新無煙博彩娛樂場，設有近2,000台全新老虎機，並設置高端撲克室及高額投注貴賓廳。

同時，貴騰亦將推出三個全新的餐飲概念：

AYA —— 由獲獎名廚 Roy Ellamar 主理的屋頂餐廳，主打融合亞洲風味的加州海岸料理，並可俯瞰 Sonoma Hills 壯麗景觀。

Playbook Sports Bar —— 充滿活力的運動酒吧，專為觀賞賽事而設，提供升級版舒適美食及熱鬧的社交氛圍。

SoCo Dough Co. —— 甜點專門店，主打手工製作甜甜圈、創意雪糕口味，以及每日新鮮製作的特色飲品。

為配合此次擴建開幕，貴騰賭場大酒店目前正在招聘超過160名餐飲及廚藝專業人才。有興趣的求職者可瀏覽 GratonCareers.com 了解詳情並提交申請。