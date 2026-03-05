我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護膚界「金牌選手」…劉美賢的秘密武器是「它」

涉歧視？非裔租屋不成索賠5000 華人房東付和解金

貴騰賭場大酒店贊助三藩市農曆新年花車巡遊 三月推廣活動及5月4日擴建項目盛大開幕

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
「100萬夢幻駕駛」越野車大抽獎
「100萬夢幻駕駛」越野車大抽獎

脫口秀喜劇演員Jiaoying Summers
脫口秀喜劇演員Jiaoying Summers

貴騰賭場大酒店將繼續贊助今年的三藩市農曆新年節慶及花車巡遊，參與灣區最受歡迎的文化盛事之一。在這個春季，貴騰亦將帶來多場精彩娛樂演出及大型推廣活動，同時迎來備受期待、總投資達10億美元的下一階段擴建項目，並將於5月4日正式開幕。

三藩市農曆新年節慶及花車巡遊

貴騰賭場大酒店將於3月7日參與2026年三藩市農曆新年花車巡遊，並首次亮相主題花車「Fortune in Motion: A New Spin for the New Year」，沿著穿越三藩市市中心及華埠的標誌性夜間巡遊路線盛大登場。

花車設計靈感來自「火馬」，以一匹昂首奔騰的駿馬象徵動力與希望，並搭配發光的金色巨型獎金標誌，寓意繁榮與富足。整體花藝設計亦融入「更新、和諧與共享喜悅」的節慶主題，展現新春歡樂氣氛。

公眾可親臨現場觀賞巡遊，亦可透過ABC7/KGO電視頻道收看直播，或於Disney+、Hulu平台串流觀看；同時亦可透過KTSF Channel 26 的中文媒體轉播收看。

除了參與巡遊之外，貴騰賭場大酒店亦將於3月7日至8日在農曆新年社區街會設置攤位。參加者可轉動幸運獎品輪贏取精美禮品，並了解即將推出的推廣活動及娛樂體驗。

娛樂演出

在娛樂方面，貴騰賭場大酒店將於3月20日迎來知名華裔美籍脫口秀喜劇演員 Jiaoying Summers 登台演出。她憑藉Hulu喜劇特輯《What Specie Are You?》一舉成名，迅速累積全球粉絲。

她以幽默而坦率的方式分享家庭、文化與日常生活見聞而廣受歡迎，線上內容觀看次數已超過十億次，並創下歷史，成為首位在紐約阿波羅劇院（Apollo Theater）擔任壓軸演出的華裔美國喜劇演員。

推廣活動

由三月開始，賓客可參加「100萬夢幻駕駛」八輛越野車大抽獎。活動將於3月7日至4月25日期間的每週六舉行，抽獎時間為晚上7點至11點每小時一次，並於晚上11點抽出當晚終極大獎。幸運得主可選擇 Land Rover Discovery® 或 Range Rover® Velar 豪華越野車一輛。此外，每週六還將有40位賓客可贏取1,000美元免費老虎機遊戲獎賞。

賓客亦可參加總獎金高達20萬美元的「三重派彩老虎機大賽」。活動於三月每週二下午2點至7點舉行，最高可贏取15,000美元現金大獎，每場比賽保證50位贏家。所有貴騰獎賞卡會員均可獲得一次免費參賽資格，並可依會員級別獲得額外參賽機會。

10億美元擴建項目即將開幕

展望未來，貴騰賭場大酒店將於5月4日正式推出總投資達10億美元的下一階段擴建項目，為賓客帶來全新的餐飲、娛樂及博彩體驗。

此次擴建的核心是一座 144,000平方英尺的全新無煙博彩娛樂場，設有近2,000台全新老虎機，並設置高端撲克室及高額投注貴賓廳。

同時，貴騰亦將推出三個全新的餐飲概念：

AYA —— 由獲獎名廚 Roy Ellamar 主理的屋頂餐廳，主打融合亞洲風味的加州海岸料理，並可俯瞰 Sonoma Hills 壯麗景觀。

Playbook Sports Bar —— 充滿活力的運動酒吧，專為觀賞賽事而設，提供升級版舒適美食及熱鬧的社交氛圍。

SoCo Dough Co. —— 甜點專門店，主打手工製作甜甜圈、創意雪糕口味，以及每日新鮮製作的特色飲品。

為配合此次擴建開幕，貴騰賭場大酒店目前正在招聘超過160名餐飲及廚藝專業人才。有興趣的求職者可瀏覽 GratonCareers.com 了解詳情並提交申請。

「三重派彩老虎機大賽」
「三重派彩老虎機大賽」

世報陪您半世紀

灣區

上一則

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

下一則

調查：近50%教師想未來10年內離職

延伸閱讀

賓州金鋒大賭場 祥獅獻瑞喜迎馬年 爆竹鑼鼓財神到 駿馬奔騰躍金錢

賓州金鋒大賭場 祥獅獻瑞喜迎馬年 爆竹鑼鼓財神到 駿馬奔騰躍金錢
舊金山市長專欄／遇水則發 預兆金山經濟騰飛

舊金山市長專欄／遇水則發 預兆金山經濟騰飛
Palms Casino Resort 春節壓軸大獎Porsche名車

Palms Casino Resort 春節壓軸大獎Porsche名車
金馬奔騰賀新歲康州金神大賭場 2026 馬年新春慶典

金馬奔騰賀新歲康州金神大賭場 2026 馬年新春慶典
紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

熱門新聞

與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 01:20
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13

超人氣

更多 >
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI
砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長