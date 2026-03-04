Covered California 在州政府的補助下，結束公開投保登記日期 目前續保人數仍維持穩定，但新投保人數則下降

【舊金山訊】Covered California 日前宣佈，儘管曾協助數百萬美國人減輕健保負擔的聯邦稅收抵免已到期，仍有超過 190 萬加州 民眾在 2026 年公開投保登記期內完成了投保或續保手續。

在今年，共有 235,055 名新登記的加州民眾選購了 2026年度的健保計劃，另有近170萬民眾續保，使 Covered California 的總登記人數達到近歷史高點的 1,927,371 人。其中包含389,590 名透過加州政府提供的補助降低每月保費 的加州民眾。這些投保人於 2026 年平均每月獲得 $45 的補助金額。

加卅卅長紐森表示：「儘管川普與共和黨 持續對醫療保健的可及性與可負擔性大幅刪減，加州民眾仍透過 Covered California 參加優質保險，再次以行動展現健保對於加州居民的重要價值Covered California 始終是加州工薪階層的生命線。」

加州政府於 2026 年從醫療保健可負擔性儲備基金（Health Care Affordability Reserve Fund，HCARF）撥款1.9 億美元，為收入不超過聯邦貧困線165% 的個人提供州政府資助的稅收抵免。此項補貼協助年收入不超過 $23,475 的個人，或年收入不超過 $48,225 的四口之家，維持與 2025 年相仿的每月保費水平。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 表示：「今年的公開投保登記期因多重因素而極具特殊性，尤其是強化版保費稅收抵免政策的終止，使數以千計的加州民眾失去支付每月保費的重要協助。許多加州民眾深知持續獲得保險的價值，但他們不得不作出犧牲，轉而選擇較低級別的保險計劃」。

EPTC 計劃的終止導致加州各族裔的新登記人數全面下降，整體新投保人數減少32%。拉丁裔族群首當其衝，登記人數銳減 39%。自認為黑人或美國非裔的新登記者亦下降34%。儘管亞裔及太平洋島民族群在新登記者中的佔比較去年提升（從 17% 增至20%），該群體整體登記人數仍下滑22%。超過三分之一的新投保人為 2026 年度選擇了銅級保險計劃，而去年此比例不足四分之一。此趨勢亦導致逾130,000 名加州續保民眾轉投 2026 年度的銅級計劃。

收入高於聯邦貧窮線 400% 的加州民眾投保率也大幅下降，因為 EPTC 的到期，他們不再有資格享受任何稅收抵免。與去年相比，該群體的新登記人數下降了59%，且該群體的退保率（22%）也是所有收入群體中最高。

Covered California 的近一半投保人（935,700）居住在南加州地區，另有20%（391,680）生活在三藩市灣區。沙加緬度與聖華金谷地區有205,610 名加州民眾投保，而聖地牙哥地區則有 148,620 人獲得保險。

未於公開投保登記期完成投保的人士，仍可透過 Covered California 持續開放的特別投保登記期獲得健康保險。此特別投保登記期適用於經歷重大生活變故，如結婚、失業或子女出生等情況的加州民眾。

消費者可以上訪 CoveredCA.com 了解更多，也可以在網上輕鬆地查看自己是否有資格獲得財務補助，以及其所在地區的保險選項。

有興趣了解其保險選項的人士也可以透過以下方式獲得即時資訊

• 從全加州 14,000 多個獲認證的代理機構和社區組織中，以各種語言通過電話獲得免費、保密的協助，這些機構能夠以消費者母語提供免費、保密的協助。

• 請認證的登記員以打電話方式，提供免費協助。

• 使用 Covered California 的線上計算工具。

• 致電 (800) 300-1506 給 Covered California。