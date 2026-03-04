我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

Covered California 在州政府的補助下，結束公開投保登記日期 目前續保人數仍維持穩定，但新投保人數則下降

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

【舊金山訊】Covered California 日前宣佈，儘管曾協助數百萬美國人減輕健保負擔的聯邦稅收抵免已到期，仍有超過 190 萬加州民眾在 2026 年公開投保登記期內完成了投保或續保手續。

在今年，共有 235,055 名新登記的加州民眾選購了 2026年度的健保計劃，另有近170萬民眾續保，使 Covered California 的總登記人數達到近歷史高點的 1,927,371 人。其中包含389,590 名透過加州政府提供的補助降低每月保費的加州民眾。這些投保人於 2026 年平均每月獲得 $45 的補助金額。

加卅卅長紐森表示：「儘管川普與共和黨持續對醫療保健的可及性與可負擔性大幅刪減，加州民眾仍透過 Covered California 參加優質保險，再次以行動展現健保對於加州居民的重要價值Covered California 始終是加州工薪階層的生命線。」

加州政府於 2026 年從醫療保健可負擔性儲備基金（Health Care Affordability Reserve Fund，HCARF）撥款1.9 億美元，為收入不超過聯邦貧困線165% 的個人提供州政府資助的稅收抵免。此項補貼協助年收入不超過 $23,475 的個人，或年收入不超過 $48,225 的四口之家，維持與 2025 年相仿的每月保費水平。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 表示：「今年的公開投保登記期因多重因素而極具特殊性，尤其是強化版保費稅收抵免政策的終止，使數以千計的加州民眾失去支付每月保費的重要協助。許多加州民眾深知持續獲得保險的價值，但他們不得不作出犧牲，轉而選擇較低級別的保險計劃」。

EPTC 計劃的終止導致加州各族裔的新登記人數全面下降，整體新投保人數減少32%。拉丁裔族群首當其衝，登記人數銳減 39%。自認為黑人或美國非裔的新登記者亦下降34%。儘管亞裔及太平洋島民族群在新登記者中的佔比較去年提升（從 17% 增至20%），該群體整體登記人數仍下滑22%。超過三分之一的新投保人為 2026 年度選擇了銅級保險計劃，而去年此比例不足四分之一。此趨勢亦導致逾130,000 名加州續保民眾轉投 2026 年度的銅級計劃。

收入高於聯邦貧窮線 400% 的加州民眾投保率也大幅下降，因為 EPTC 的到期，他們不再有資格享受任何稅收抵免。與去年相比，該群體的新登記人數下降了59%，且該群體的退保率（22%）也是所有收入群體中最高。

Covered California 的近一半投保人（935,700）居住在南加州地區，另有20%（391,680）生活在三藩市灣區。沙加緬度與聖華金谷地區有205,610 名加州民眾投保，而聖地牙哥地區則有 148,620 人獲得保險。

未於公開投保登記期完成投保的人士，仍可透過 Covered California 持續開放的特別投保登記期獲得健康保險。此特別投保登記期適用於經歷重大生活變故，如結婚、失業或子女出生等情況的加州民眾。

消費者可以上訪 CoveredCA.com 了解更多，也可以在網上輕鬆地查看自己是否有資格獲得財務補助，以及其所在地區的保險選項。

有興趣了解其保險選項的人士也可以透過以下方式獲得即時資訊

• 從全加州 14,000 多個獲認證的代理機構和社區組織中，以各種語言通過電話獲得免費、保密的協助，這些機構能夠以消費者母語提供免費、保密的協助。

• 請認證的登記員以打電話方式，提供免費協助。

• 使用 Covered California 的線上計算工具。

• 致電 (800) 300-1506 給 Covered California。

世報陪您半世紀

加州 共和黨 保費

上一則

私密景點／全美十大最佳路邊景點 加州占4個

下一則

鴻達電訊（Bay Media Star）讓華人真正看懂美國通訊帳單

延伸閱讀

加州1725名公務員加班費破10萬 最高飆41萬

加州1725名公務員加班費破10萬 最高飆41萬
免費！新車、過了保固、N手車原廠更換安全召回部件！3月2日至8日為「全國汽車安全召回週」

免費！新車、過了保固、N手車原廠更換安全召回部件！3月2日至8日為「全國汽車安全召回週」
加州擬開徵「富豪稅」 專家揭合法避稅漏洞

加州擬開徵「富豪稅」 專家揭合法避稅漏洞
聯邦補助取消 加州全保自付額增

聯邦補助取消 加州全保自付額增
加州182萬戶家庭領糧食券 月均補助金額全美第七…這3州使用率最高

加州182萬戶家庭領糧食券 月均補助金額全美第七…這3州使用率最高

熱門新聞

與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點