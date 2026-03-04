鴻達電訊（Bay Media Star）讓華人真正看懂美國通訊帳單

在美國生活，通訊服務是每個家庭與企業最基礎、卻也最複雜的一項支出。價格結構層層疊加、合約條款繁多細緻、優惠週期頻繁變動——對許多華人新移民與留學生 而言，語言與資訊差距往往意味著額外成本。

正是在這樣的市場環境下，「鴻達電訊（Bay Media Star）」在灣區誕生。公司總部位於舊金山灣區Fremont，並在Milpitas設有實體門店，服務範圍覆蓋洛杉磯、紐約、芝加哥等地，面向全美50州華人客戶。

多年來，公司始終堅持一個核心理念：用中文講清楚每一張通訊帳單。

從「賣套餐」到「做顧問」

鴻達電訊並不將自己定位為傳統的電訊銷售門店。「我們不是單純推銷某一個套餐，而是站在客戶的立場，幫助他們比較與選擇。」

面對 AT&T、T-Mobile、Verizon、Xfinity、Spectrum、Frontier 等主流運營商的多種方案，公司團隊會根據客戶所在城市、住宅類型（獨棟、公寓或 HOA 社區）、使用習慣以及預算結構，進行系統性分析後再提出建議。

這種「通訊顧問模式」，讓客戶在複雜的市場環境中擁有更清晰的判斷與更合理的選擇。

手機服務：為不同階段的用戶提供支持

在手機服務方面，鴻達電訊是多家主流運營商的授權合作伙伴，可協助辦理：

AT&T、T-Mobile、Verizon 官方月付計劃

Ultra Mobile、Lyca Mobile 等高性價比預付費方案

號碼攜轉、新辦號碼、家庭與學生套餐

針對剛到美國、尚未擁有社會安全號（SSN）或信用記錄的新移民與留學生，公司也可協助開通正規手機服務，減少押金與複雜英文合約帶來的壓力。

此外，公司還提供實體SIM卡順豐郵寄與eSIM遠程激活服務，實現「國內先開通，落地即使用」，為赴美家庭提供更加順暢的通訊銜接。

寬帶與網絡：不只是安裝，更是長期規劃

在家庭與商用寬帶領域，鴻達電訊長期與 AT&T Fiber、Comcast/Xfinity、Spectrum、Frontier、Windstream 等運營商合作，服務涵蓋光纖、Cable 及 5G 無線網絡。

除了新裝申請，公司還為大量老客戶提供帳單體檢服務，包括：

套餐漲價應對

隱藏費用排查

搬家轉網協調

網速與帶寬升級建議

在運營商既有價格體系內，幫助華人家庭建立更理性的通信支出結構。

安防與企業服務：穩定與安全同樣重要

在商業領域，鴻達電訊代理 ADT 等主流安防系統，為餐館、超市、辦公室、倉庫及住宅提供監控與警報解決方案。從方案規劃、設備選型到安裝與中文售後支持，公司提供一站式服務，幫助企業在控制成本的同時提升安全保障。

紮根社區，建立口碑

多年來，鴻達電訊憑藉透明條款、清晰價格與耐心講解，贏得了大量客戶的信任，並在 Google 等平台累積了眾多真實好評。公司認為，通訊服務不應只是一次性的交易，而是一種長期的陪伴。在價格與市場不斷變化的環境中，為客戶提供持續的支持與理性建議，才是真正的價值所在。

立足灣區 · 服務全美

目前，鴻達電訊在 Fremont 與 Milpitas 提供實體即日辦理服務，同時透過電話、簡訊與微信，為全美50州客戶提供遠程諮詢與開通支持。

無論您是剛落地美國的新居民、正在為孩子準備留學的家庭，還是希望為家庭與企業升級網絡與安防系統，鴻達電訊都歡迎您用中文與專業團隊溝通。

通信不應成為負擔，而應成為生活與事業穩定發展的基礎。

鴻達電訊（Bay Media Star）

電話：510-651-1888

微信：美國鴻達電訊

網站：baymediastar.com

立足灣區，服務全美華人社區