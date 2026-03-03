退休規劃的藍海策略：您必須做好的三件事

董天路教授

在變動的經濟環境下，退休不只是「存夠錢」，更是全方位的收入、投資與傳承布局。

由 董天路 教授主講，將於 3 月 14 日（下周六）舉辦兩場免費「退休與信託傳承」專題講座，深入解析退休傳承的藍海策略，帶您掌握必須完成的三大關鍵布局：

一、收入規劃：打造穩健現金流

善用合法策略，爭取多領高達 20 萬美元的社安退休金

規劃每年 9% 優先年息的收入方案，提升現金流品質

建立夫妻共享、海外亦可使用的長照保障

透過資產配置，兼顧收益與保障，守護晚年生活品質

二、投資策略：震盪市場中的穩健增長

在股市波動下，建構超越通膨的成長策略

運用可預先鎖定市場表現的投資機制

兼顧成長潛力與風險管理，為退休資產保駕護航

三、信託傳承：為子孫築起防護網

有效規避遺產認證程序（Probate）

透過完善信託設計，避免因離婚、破產或訴訟導致財產流失

建立長遠且具彈性的家族資產傳承架構

董教授長年於 EMBA 講授家族傳承課程，並具備美國國稅局稅務師（EA）、遺產規劃師（AEP）、長照諮詢師（LCTC）、全球認證財務規劃師（CFP）等專業資格。此次講座將分享其經手上百件傳承案例的實務精華，並開放現場問答，協助您釐清個人退休與傳承規劃方向。

📍 講座資訊（免費入場，名額有限）

3 月 14 日（周六）

🔹 上午 10:00

Cupertino Hotel

10889 N. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014

🔹 下午 2:00

HYATT Place Fremont

3101 West Warren Ave, Fremont, CA 94538

📞 講座訂位與諮詢專線（可電話或簡訊）

(408) 8878-578

(408) 爸爸吃飽－我吃飽

為自己，也為家人，提前布局。

退休不是終點，而是另一段人生的開始。