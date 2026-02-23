我的頻道

寒流來襲不再畏寒太子牌全新推出可樂姜糖與柚子姜王晶

工商訊
太子牌柚子姜王晶，清甜柚香和辛辣薑味絕配，即沖即飲，冬天暖胃暖心必備。
隨著氣溫驟降，低溫導致血管收縮、血液循環能力減弱，不少體質虛寒的民眾飽受手腳冰冷之苦，甚至冷到夜不成眠。面對嚴冬挑戰，除了添加衣物外，專家建議更需「由內而外」調理。作為全美姜糖銷量第一、連續多年蟬聯冠軍的太子牌（Prince of Peace），於今年冬天正式推出兩款驚艷新品——可樂口味姜糖與柚子姜王晶，以創新風味結合傳統暖身智慧，為消費者帶來兼具健康與美味的全新體驗。

創新風味結合傳統暖身文化

太子牌此次推出的新品打破傳統生薑飲品框架，將健康與美味完美結合：

太子牌可樂姜糖：靈感源自廣東家庭傳統「可樂煲薑」暖身飲品，長久以來被視為驅寒與舒緩不適的民間智慧。太子牌將此經典風味轉化為方便攜帶的姜糖，無需熬煮即可隨時享用。辛辣溫熱的爪哇老薑與熟悉的可樂香氣相互交融，口感層次分明，既懷舊又創新。

太子牌柚子姜王晶： 鎖定追求細緻口感的「大人口味」。老薑的辛辣與柚子的清香酸甜天衣無縫地交織，熱水沖泡後散發淡淡果香，清甜香潤，每一口都能讓心情無比暢快。

太子牌姜王系列

太子牌深知「驅寒必先暖胃」。其速溶姜王晶系列選用頂級甲級老薑，堅持真材實料：「每一小包姜王晶中，即含有高達 14g的優質生薑萃取。」只需熱水一沖，濃郁薑香撲鼻而來。口感濃厚、辣而不嗆，能迅速產生熱感遍及全身，實踐《本草綱目》中薑能「溫中、散寒」的古老智慧。在寒冬中捧上一杯，不只暖胃，更是暖心。除了新品柚子姜王晶外，還有多款口味如：原味、檸檬、薑黃、百香果等多種口味。

全美熱銷第一姜糖　便利又美味的日常暖身夥伴

太子牌作為姜糖市場的領導者，關鍵在於原料的嚴選。採用生長於爪哇島營養豐富的火山土壤所培育的生薑，口感格外辛香濃烈。除了日常祛寒，太子牌姜糖更是「全方位」生活夥伴。無論是長途旅遊、乘車或搭乘飛機，對於暈車造成的不適、反胃、消化不良或脹氣，幾粒姜糖下肚即可有效緩解，讓民眾在各種情況下，都能維持舒暢好心情。更有原味、芒果、荔枝、檸檬與流心姜糖等任君挑選。

太子牌姜糖廣泛進駐美國主流零售通路，包括Walgreens、Walmart、Kroger 及 Dollar Tree 等大型連鎖門店，成為許多家庭日常暖身與旅途舒緩不適的常備良伴。

太子牌表示，面對寒冬，除了均衡飲食與適度運動，隨身準備姜糖與姜王晶，是簡單又有效的暖身方式。太子牌姜王晶及姜糖系列現於各大華人超市及零售點有售。欲知詳情或零售點資訊，歡迎致電美國太子行 (800) 732-2328查詢。讀者同時可上網popus.com購買，訂購滿50元享美國境內免運費。

太子牌可樂姜糖靈感源自廣東傳統「可樂煲薑」，融合爪哇老薑與經典可樂風味，呈現暖身又便利的創新口感。

