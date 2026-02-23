我的頻道

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

2026 法鼓山舊金山道場 祥樂豐足迎新春

義工與三位常住法師在活動圓滿後合照，以輕鬆愉悅的心情迎接新的一年，祈願大家都能知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間。
駐舊金山台北經濟文化辦事處伍志翔處長（右二）𦲷臨舊金山道場新春活動，監院常襄法師...
2026年的農曆大年初五，位於Fremont的法鼓山舊金山道場舉辦了溫馨殊勝的「祥樂豐足迎新春活動」，包含祈福法會、長者祝福、新春攤位，此外還有平安齋、佛前獻供品、及吉祥平安燈活動。當天道場內外洋溢著祥和與歡喜的年節氣氛，前後約有六百多名信眾與社區民眾齊聚一堂，在多元的互動攤位與莊嚴的法會中，共同祈福發願，洗滌身心。

活動的重頭戲「祈福法會」相當莊嚴，在常住法師以及主法法師常順法師的帶領下，大眾齊心稱讚、念誦本師釋迦牟尼佛聖號，梵音繚繞，安定人心。常順法師於會中慈悲開示，為大眾解說佛陀十號之一「調御丈夫」的深遠意義。法師巧妙運用佛經中「四種良馬」的譬喻，勉勵大眾在新的一年裡，要期許自己學習「第一類馬」，在無常的鞭子尚未打到自身前，就對生死無常保持警覺，於菩提道上精進修行。

法會之外，道場也貼心準備了新春結緣禮，並精心規畫了多個結合傳統文化與禪修巧思的活動攤位，讓男女老少都能在動靜之中體驗法喜。攤位內容豐富多元，例如「養生茶飲」攤位，醫師們替大眾把脈，依據個別身體狀況給予建議，並當場提供適合的養生茶飲；「寫春聯」攤位，提供了多種字體與吉祥話選擇，讓大眾可以領取美麗的春聯；「插花」區，則讓參與者親手創作小巧精緻的花藝作品，為家中增添新春氣息。

另外，靜心手作區也很受各年齡層的大眾歡迎。「手串佛珠」區，讓參與者親手穿珠，在一穿一引之間感受專注與參與感；而 Pause & Observe攤位則帶領大家將亮片與禪坐小公仔封入水瓶中，製作出獨一無二的靜心水晶球，在搖曳與沉澱中練習呼吸與觀心。

在活動攤位區域旁，還設立了祈願樹，許多人將今年的期許與目標寫在小卡，掛到樹上。枝頭上滿滿的祈願卡，承載著無數對健康平安、智慧與「菩薩行」的嚮往。

此次新春活動不僅保留了傳統年節的喜慶，更融入了獨特的禪悅與安定。大眾在歡聲笑語與法音宣流中，帶回了滿滿的祝福與清淨的善念，歡喜迎接平安自在的一年。

法鼓山舊金山道場監院常襄法師(右二)，及常住演期法師(左二)歡迎蒞臨新春活動的F...
