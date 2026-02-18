Open Space Authority 歡慶火馬年

Open Space Authority

Open Space Authority 賀新年

2026 年是火馬年，這匹熱情奔放、活力充沛、奮鬥不懈的生肖，象徵改變、革新，以及強勁的行動力。受到火馬勇往直前、無畏挑戰的精神啟發，開放空間管理局（Open Space Authority）正以嶄新的目標與持續向好的勢頭邁入新一年。

那些騎馬來開放空間保護區遊玩的訪客，對強健駿馬迸發的熾烈能量或許並不陌生；而對其他人來說，不妨將今年視為契機，邀請大家擁抱這種地球上最古老哺乳動物之一的力量、熱情與精神。火馬或許會帶來些許混亂與躁動，但我們選擇懷抱自信與好奇，乘著這股能量迎向農曆新年。在這個節奏快速、行動果敢的躍進之年，我們期待：

擁抱前進之路

跨上馬鞍，共創郊狼谷（Coyote Valley）的未來藍圖。我們邀請您參與未來自然步道設計方案的遴選、在尚未對外開放的土地體驗導覽健行，並於春季期間走訪聖塔克拉拉谷（Santa Clara Valley）的多場親子 友善活動，搶先一窺郊狼谷的發展潛力。請到我們的網站訂閱我們的電子報，第一時間掌握即將啟動的計劃與參與機會！

建立防火韌性

野火猶如奔騰的駿馬，能在地表迅猛蔓延。在 2026年，我們將透過清除常常助長火勢的過量乾燥植被，並維護自然保護區，協助社區建立防火緩衝帶，提升其整體防火韌性。請到我們的網站了解大自然如何成為協助社區建立防火韌性的重要力量。

增廣親近大自然的機會

我們正快馬加鞭推進步道改善工程，讓更多人能走進大自然！今年春季，郊狼谷開放空間保護區的一條休閒步道將迎來蛻變，讓行動能力各異的訪客都能暢遊當地自然景觀。請到我們的網站了解計劃詳情。

在都市社區為大自然發聲

邁入新的一年，我們策勵合作夥伴將大自然的生機帶入城市地區。今年三月，多家學校、組織及社區團體將透過開放空間管理局的都市贈款計劃（Urban Grant Program）獲得資金，推動以自然為本的專案，讓各年齡層的民眾都能體驗戶外的美好與益處。請到我們的網站探索過往獲贈款者及其專案的成果。

制定地方農業發展藍圖

自聖塔克拉拉谷獲「心悅之谷」的美譽以來，農民、農場工作者與牧場主憑藉其堅定的抱負、熱忱與韌性，持續耕耘這片土地。在 2026年，開放空間管理局將透過「農場計劃願景」（Farm Program Vision）深入探索支持本地農業發展之道。此文件將引領我們扶持那些守護本地糧食體系，滋養社區的耕耘者們。請到我們的網站了解開放空間管理局如何扶持本地農業。

改變或許會令人不安，但同時也驅使我們突破界線、重拾使命，勇往直前開拓新天地。在邁入新一年之際，開放空間管理局正以火馬之勢凝聚能量，以勇氣、創意與執著的追求迎接未來挑戰。

讓我們整裝待發，大步向前，開闢前路，共享新一年的前進動能！欲深入了解聖塔克拉拉谷開放空間管理局，請訪問 openspaceauthority.org。

關於農曆新年

每年，全球有數十億民眾在中國、寮國、馬來西亞、印尼 及越南 等國慶祝農曆新年。這場為期兩週的節慶將於 2026 年 2 月 17 日展開，標誌著陰曆的新歲。每逢新春，中國生肖動物與自然元素*（金、木、水、火、土）將輪流上場，為未來十二個月的運勢定下基調。