我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華婦收移民局信要立即離境 律師：2年難再來

男不滿房屋保險費變貴決定棄保 專家搖頭：長期更花錢

Open Space Authority 歡慶火馬年

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Open Space Authority
Open Space Authority

Open Space Authority 賀新年
Open Space Authority 賀新年

2026 年是火馬年，這匹熱情奔放、活力充沛、奮鬥不懈的生肖，象徵改變、革新，以及強勁的行動力。受到火馬勇往直前、無畏挑戰的精神啟發，開放空間管理局（Open Space Authority）正以嶄新的目標與持續向好的勢頭邁入新一年。

那些騎馬來開放空間保護區遊玩的訪客，對強健駿馬迸發的熾烈能量或許並不陌生；而對其他人來說，不妨將今年視為契機，邀請大家擁抱這種地球上最古老哺乳動物之一的力量、熱情與精神。火馬或許會帶來些許混亂與躁動，但我們選擇懷抱自信與好奇，乘著這股能量迎向農曆新年。在這個節奏快速、行動果敢的躍進之年，我們期待：

擁抱前進之路

跨上馬鞍，共創郊狼谷（Coyote Valley）的未來藍圖。我們邀請您參與未來自然步道設計方案的遴選、在尚未對外開放的土地體驗導覽健行，並於春季期間走訪聖塔克拉拉谷（Santa Clara Valley）的多場親子友善活動，搶先一窺郊狼谷的發展潛力。請到我們的網站訂閱我們的電子報，第一時間掌握即將啟動的計劃與參與機會！

建立防火韌性

野火猶如奔騰的駿馬，能在地表迅猛蔓延。在 2026年，我們將透過清除常常助長火勢的過量乾燥植被，並維護自然保護區，協助社區建立防火緩衝帶，提升其整體防火韌性。請到我們的網站了解大自然如何成為協助社區建立防火韌性的重要力量。

增廣親近大自然的機會

我們正快馬加鞭推進步道改善工程，讓更多人能走進大自然！今年春季，郊狼谷開放空間保護區的一條休閒步道將迎來蛻變，讓行動能力各異的訪客都能暢遊當地自然景觀。請到我們的網站了解計劃詳情。

在都市社區為大自然發聲

邁入新的一年，我們策勵合作夥伴將大自然的生機帶入城市地區。今年三月，多家學校、組織及社區團體將透過開放空間管理局的都市贈款計劃（Urban Grant Program）獲得資金，推動以自然為本的專案，讓各年齡層的民眾都能體驗戶外的美好與益處。請到我們的網站探索過往獲贈款者及其專案的成果。

制定地方農業發展藍圖

自聖塔克拉拉谷獲「心悅之谷」的美譽以來，農民、農場工作者與牧場主憑藉其堅定的抱負、熱忱與韌性，持續耕耘這片土地。在 2026年，開放空間管理局將透過「農場計劃願景」（Farm Program Vision）深入探索支持本地農業發展之道。此文件將引領我們扶持那些守護本地糧食體系，滋養社區的耕耘者們。請到我們的網站了解開放空間管理局如何扶持本地農業。

改變或許會令人不安，但同時也驅使我們突破界線、重拾使命，勇往直前開拓新天地。在邁入新一年之際，開放空間管理局正以火馬之勢凝聚能量，以勇氣、創意與執著的追求迎接未來挑戰。

讓我們整裝待發，大步向前，開闢前路，共享新一年的前進動能！欲深入了解聖塔克拉拉谷開放空間管理局，請訪問 openspaceauthority.org。

關於農曆新年

每年，全球有數十億民眾在中國、寮國、馬來西亞、印尼越南等國慶祝農曆新年。這場為期兩週的節慶將於 2026 年 2 月 17 日展開，標誌著陰曆的新歲。每逢新春，中國生肖動物與自然元素*（金、木、水、火、土）將輪流上場，為未來十二個月的運勢定下基調。

世報陪您半世紀

越南 親子 印尼

上一則

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

下一則

台灣5、6 年級生難忘的青春記憶 校園民歌知名歌手應邀跨海而來4月3日起在舊金山及聖荷西盛大公演4場 入場券即日出售中

延伸閱讀

馬年紐約房市：房價敏感、租金拉鋸

馬年紐約房市：房價敏感、租金拉鋸
馬年到／紐約走春 逛華人博物館吃餃子宴

馬年到／紐約走春 逛華人博物館吃餃子宴
皇后區第七社委會 台裔鄺迺智當選副主席

皇后區第七社委會 台裔鄺迺智當選副主席
大年初一 美國關愛基金會送1950封紅包

大年初一 美國關愛基金會送1950封紅包
田納西州大納城台鄉會 歡慶馬年新春

田納西州大納城台鄉會 歡慶馬年新春

熱門新聞

新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19
官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

暴風雪來襲 太浩湖恐寸步難行 氣象局：16日晚最嚴重

2026-02-14 01:20

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾

「世界上最貴汽車」價值13.3億美元 竟成黃仁勳最大遺憾