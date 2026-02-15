2026佛光山佛立門文教中心 新春祈福活動

[舊金山 訊] 春節 過新年，是萬家團圓、迎新納福的美好時刻，也是為自己與家人祈願平安吉祥的重要節日。適逢佛光山開山六十周年暨開山祖師星雲大師 百歲誕辰的殊勝紀念年，佛立門文教中心以「傳燈六十・百年仰望」為精神，延續大師的慈悲與智慧，讓光明與希望在人間流轉不息。

為了讓海外信眾也能感受如同本山過年的熱鬧與溫馨，佛立門文教中心監寺覺安法師以創新巧思，帶領義工們共同合力建造一座小巧莊嚴的「不二門」。所謂「不二」，指的是佛法的出世法，佛法講「煩惱即菩提」。「理事圓融」，才是真正的「不二」。

佛光人齊心協力，從量尺寸、鋸木、打磨、刷漆，到親手製作閃亮飛馬、祈願樹，以及運用 AI 設計卡通版護法神，每一個細節都凝聚著歡喜與用心，為道場增添濃濃年味與滿滿祝福。

「2026 春節活動」將於 2 月 17 日至 2 月 22 日（正月初一至初六）溫馨展開。活動內容豐富多元，包括點亮吉祥燈、書寫祈願卡為自己與家人祈福；左右護法神盲盒抽禮、轉輪盤抽星雲大師法語；更為兒童特設新春剪紙、拓印、手作書籤與投籃遊戲，讓大小朋友在歡樂中度過；正月初六（日）舉行「禮千佛暨平安燈法會」，眾等祈願在新的一年龍天護佑、諸事圓滿。

2026年以「和諧共生・馬到成功」為祝福，呼應馬年的吉祥寓意，讓這份美好善緣與關懷在人與人之間傳遞，攜手共創和諧美好的未來。