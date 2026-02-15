我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

2026佛光山佛立門文教中心 新春祈福活動

舊金山訊
2026佛光山佛立門文教中心 新春祈福活動
2026佛光山佛立門文教中心 新春祈福活動

[舊金山訊] 春節過新年，是萬家團圓、迎新納福的美好時刻，也是為自己與家人祈願平安吉祥的重要節日。適逢佛光山開山六十周年暨開山祖師星雲大師百歲誕辰的殊勝紀念年，佛立門文教中心以「傳燈六十・百年仰望」為精神，延續大師的慈悲與智慧，讓光明與希望在人間流轉不息。

 為了讓海外信眾也能感受如同本山過年的熱鬧與溫馨，佛立門文教中心監寺覺安法師以創新巧思，帶領義工們共同合力建造一座小巧莊嚴的「不二門」。所謂「不二」，指的是佛法的出世法，佛法講「煩惱即菩提」。「理事圓融」，才是真正的「不二」。

 佛光人齊心協力，從量尺寸、鋸木、打磨、刷漆，到親手製作閃亮飛馬、祈願樹，以及運用 AI 設計卡通版護法神，每一個細節都凝聚著歡喜與用心，為道場增添濃濃年味與滿滿祝福。

 「2026 春節活動」將於 2 月 17 日至 2 月 22 日（正月初一至初六）溫馨展開。活動內容豐富多元，包括點亮吉祥燈、書寫祈願卡為自己與家人祈福；左右護法神盲盒抽禮、轉輪盤抽星雲大師法語；更為兒童特設新春剪紙、拓印、手作書籤與投籃遊戲，讓大小朋友在歡樂中度過；正月初六（日）舉行「禮千佛暨平安燈法會」，眾等祈願在新的一年龍天護佑、諸事圓滿。

 2026年以「和諧共生・馬到成功」為祝福，呼應馬年的吉祥寓意，讓這份美好善緣與關懷在人與人之間傳遞，攜手共創和諧美好的未來。

世報陪您半世紀

星雲大師 春節 舊金山

上一則

舊金山市長專欄／迎農曆春節 確保市民安心過年

下一則

等待換腎8年 女星胡惠玲每周準時透析「就像上班」

延伸閱讀

紐約花蓮慈惠堂2026農曆新年祈福活動。

紐約花蓮慈惠堂2026農曆新年祈福活動。
佛光山紐約道場2026丙午「馬年」新春平安慶新系列活動

佛光山紐約道場2026丙午「馬年」新春平安慶新系列活動
華人年度盛事 西來寺春節燈會估迎數十萬人次

華人年度盛事 西來寺春節燈會估迎數十萬人次
舊金山佛光山三寶寺重開 成城市靜心新地標

舊金山佛光山三寶寺重開 成城市靜心新地標
佛光山健康講座 談心臟病治療

佛光山健康講座 談心臟病治療

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

2026-02-11 01:19
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

2026-02-13 01:19
知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

2026-02-11 16:18

超人氣

更多 >
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子