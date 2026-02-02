H Mart 歡慶 2026 農曆新年　驚喜送紅包！

H Mart 新年賀春送紅包

全美最大的亞洲連鎖超市 H Mart 宣布，為慶祝 2026 年農曆新年，特別推出專屬新春促銷活動，與顧客一同迎接充滿祝福與好運的新年。

為了傳承這項重要的文化傳統並回饋長期支持的顧客，H Mart 將自 2026 年 2 月 4 日（星期三）起，向 H Mart 智慧卡會員派發 2026 年限量版農曆新年紅包袋。

活動期間，H Mart 會員凡於指定分店單筆消費滿 30 美元，即可獲得一套 兩款設計精美的專屬紅包袋。本活動採 先到先得，送完為止。尚未成為會員的顧客，可隨時於各參與門市的顧客服務台申請會員卡，完成註冊後即可立即享有領取資格。

H Mart 團隊表示：「我們非常高興能再次推出農曆新年紅包袋活動，藉此慶祝並展現亞洲文化的豐富底蘊。紅包象徵著向親友傳遞祝福與好運的美好寓意。2026 年的紅包系列特別設計了兩款極具收藏價值的款式，期盼為顧客的新春佳節增添更多喜慶氛圍。」

作為地道亞洲食材的首選之地，H Mart 誠摯邀請顧客前來選購豐富齊全的年貨，從各式傳統賀年食品、新鮮蔬果，到高品質精緻禮盒一應俱全，讓您在準備豐盛年夜飯的同時，也能感受溫馨喜悅的節日禮遇。

參與本次活動的北加州 H Mart 分店如下：

● San Francisco：3995 Alemany Blvd, San Francisco, CA 94132／650-993-7450

● San Jose 2 – De Anza：1179 S De Anza Blvd, San Jose, CA 95129／408-418-1601

● San Jose – Oakland：1710 Oakland Rd, San Jose, CA 95131／408-599-5440

如有任何疑問，歡迎撥打 H Mart 客服熱線：877-427-7386。