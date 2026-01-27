我的頻道

馬年龍馬精神送大禮！ 買一送一，再送新春禮物一份，送完即止！ 藍夢海參靈芝皇——防癌抗癌．免疫力之王！

工商訊
美國藍夢海參靈芝皇
美國藍夢海參靈芝皇

美國藍夢海參靈芝皇（Reishi Max with Sea Cucumber）, 被譽為防癌抗癌首選、免疫力之王，全球首創配方！

嚴選南美洲頂級海參，搭配多種高濃度有機靈芝，包括：

赤靈芝萃取物（Red Reishi Mushroom）

全破壁靈芝孢子粉（Ganoderma Mushroom）

舞茸靈芝（Maitake Mushroom）

桑黃靈芝（Mesima Mushroom）

經高溫低壓洗滌消毒，有效去除海參與靈芝上殘留的重金屬、化學物質等，再透過奈米緩釋技術提純。每日僅需2顆，濃度相當於食用1條海參加半個赤靈芝的完整營養！長期服用海參靈芝皇，相較單獨服用海參或靈芝，更能迅速提升免疫功能。產品推出至今6年，深受廣大顧客青睞，回購率高達87%。

隨著年齡增長、生活壓力、環境污染等因素，易引發各類健康問題，如：心血管疾病、肝功能異常、呼吸系統疾病（如氣管炎）、失眠、腫瘤、皮膚過敏、脫髮等。多數根源來自免疫系統功能下降，唯有提升自身免疫力，才能有效改善與調理！

長期服用海參靈芝皇，不僅能迅速提升免疫功能、緩解多種不適症狀，同時可增強體力、改善疲勞，為健康提供全方位保障。

✔ 100% 美國 GMP 藥廠生產

✔ 100% 安心，適合長期服用

海參與靈芝的黃金組合，是最佳的食補型健康保健品。讓生活節奏快速的您，隨時隨地輕鬆補養，無需再煩惱泡發海參或熬煮靈芝湯的麻煩！

🌿 15 大功效如下：

幫助預防及抗癌作用

保護肝臟，有助促進肝細胞再生

保護腎臟，抑制尿酸，對痛風有良好效果

增強肺部健康，提升呼吸系統功能

有助降低三高，預防心腦血管疾病

調節血糖，預防並改善糖尿病併發症

滋陰補血，調理體弱氣虛

補腎益精，幫助壯陽，提升性功能

增強免疫力，美白祛斑，抗衰老

改善骨質疏鬆，補充鈣質

預防與改善類風濕性關節炎

改善神經衰弱、失眠，提升記憶力

有助促進生長發育

抗疲勞、增強體質、提升身體機能

強效清除自由基，具抗輻射作用

 春節感恩大回饋

凡於春節期間看到此稿並來電訂購者，即可享有：

買一盒送一盒，再送新春禮物一份！

 訂購熱線：718-886-8588

 官方網站：www.lmpusainc.com

免費諮詢熱線：1-877-808-8588

微信號：lanmengfengjiao

