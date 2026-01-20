儘管困難重重 Covered California 訪問灣區 致力協助加州民眾獲得健康保險

現正值強化版保費 稅收抵免（Enhanced Premium Tax Credits）政策持續引發爭議之際，Covered California 近日造訪灣區，強調其致力於協助加州 民眾在目前的公開投保登記期內（截止日期為 1 月 31 日）完成健康保險 的投保或續保手續。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 與奧克蘭社區的衛健領袖、商界人士及一名 Covered California 投保人共同出席在 Oakstop 舉行的交流活動，強調擁有健保的重要性。

Altman 向群眾表示：「公開投保登記期即將結束，但加州民眾仍有時間為自己與所愛的人提供多一分保障 — 但他們必須儘快行動。許多投保人仍能找到負擔得起的健保計劃，但隨著聯邦政策的變動，消費者比以往任何時候都更需要善用我們的保險市場進行選購。」

儘管今年所面臨的挑戰前所未有，仍有超過 190 萬加州民眾找到了適合自己的 2026 年保險計劃，其中包括灣區近354,571 人。

阿拉米達健康聯盟（Alameda Health Consortium）的醫療服務獲取資深總監 Njeri McGee-Tyner 表示：「擁有健康保險能為所有家庭開啟機會之門，確保每位成員 — 無論是成人或兒童 — 都能獲得所需照護，從而成功應對工作、學業與生活挑戰。儘管整體成本持續上升，Covered California 仍是加州民眾探索各種選擇，尋找可負擔保險計劃的主要平台，而且目前仍提供財務補助。」

加州政府已撥出 1.9 億美元以確保州內最弱勢群體的每月保費維持在合理水平。儘管這筆資金無法彌補強化版保費稅收抵免政策終止所造成的 25 億美元缺失，但已有近 40 萬投保人受惠於此。全加州更有數以千計的民眾正轉投成本較低的保險計劃，讓他們的家庭能以可負擔的價格持續享有醫療保障。

任何需要投保的人士都可透過 CoveredCA.com 網站的「選購與比較工具」，探索他們所在地區的保險選項，並了解承保範圍和每月保費的估算。

登記投保簡單容易

消費者可以訪問 CoveredCA.com 了解更多有關他們的選項，他們可以輕鬆地查看是否有資格獲得財務補助，以及他們所在地區的保險選項。有興趣了解其保險選項的人士也可以：

• 從全加州 14,000 多個獲認證的代理機構和社區組織中，以各種語言通過電話獲得免費、保密的協助，這些機構能夠以消費者慣用的任何語言或方言提供免費、保密的協助。

• 讓一位認證的登記員將以電話方式提供免費協助。

• 使用 Covered California 的線上計算工具。

• 致電 (800) 300-1506 給 Covered California。

有關 Covered California 的更多訊息，請訪問 www.CoveredCA.com。