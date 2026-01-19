H Mart 北加州Fremont打造史無前例的雙層最大旗艦店

H Mart Fremont Storee

美國最大的亞洲連鎖超市之一 H Mart，今日正式宣布，將於加州 費利蒙（Fremont）Pacific Commons 購物中心，開設其全美規模最大的旗艦門市。這座指標性建築不僅是 H Mart 品牌版圖的重要里程碑，也將首度導入全新開發的多層次旗艦概念店，預計於 2026 年底正式動工。

這座座落於加州費利蒙（Fremont）西側、鄰近 880 號州際公路、具高度能見度的旗艦門市，將打破傳統超市的既定框架。除備受期待的高品質生鮮與雜貨空間外，H Mart 更將推出品牌首創的精選美食廣場，集結人氣輕食、全服務式餐廳、精緻酒吧及多元娛樂設施。透過此一開發案，H Mart 期望打造一處融合美食與文化的沉浸式地標，使其不僅是一間超市，更成為社區聚會的核心社交中心。

雖然 H Mart 已於北加 州深耕多年，此次進駐將是其在加州費利蒙（Fremont）的首家門市。H Mart 總裁 Brian Kwon 表示：「在 H Mart，我們始終致力於將亞洲傳統與美食精髓融入大眾生活。費利蒙旗艦店的誕生，象徵著品牌發展的嶄新篇章。」他進一步指出：「透過結合高端餐飲與社區互動空間，我們希望為所有美食愛好者打造頂級體驗場域。我們的首要任務，是為費利蒙社區提供一個兼具便利性與高品質的一站式購物與休閒體驗。」

Vestar 租賃副總裁 Rick Hearn 亦表示：「H Mart 旗艦門市的進駐，再次證明 Pacific Commons 作為北加州首屈一指零售地標的實力。我們與合作夥伴及費利蒙市政府目標一致，致力引進具備地標級吸引力的體驗型品牌，為購物中心注入源源不絕的活力。」

費利蒙市長 Raj Salwan 也對此投資表達熱烈歡迎：「費利蒙市非常榮幸迎來 H Mart。這座佔地 10 萬平方英尺的旗艦級場域，將購物、餐飲與休閒完美融合，為居民與訪客打造一個充滿活力的城市核心聚集地。」

透過重新定義 Pacific Commons 的大型零售空間，H Mart 正以體驗式零售領導者之姿，勾勒出現代超市的全新未來藍圖。

關於 H Mart

H Mart 為美國最大的國際超市連鎖之一，以引領亞洲食品市場聞名。自 1982 年於紐約皇后區 Woodside 開設首家門市以來，H Mart 已拓展至全美 18 個州、超過 100 家門市，並設有 5 座現代化倉儲中心、食品加工設施及內部整合行銷團隊。

作為美國首屈一指的美食目的地，H Mart 有別於傳統超市，不僅提供齊全的亞洲食品，也涵蓋多樣化的西方生活用品，為顧客帶來全方位的購物選擇。H Mart 致力服務周邊社區與多元文化背景的消費族群，其成功關鍵在於堅持新鮮食材、物有所值的經營理念。透過高效率的採購體系，H Mart 得以發揮強大採購力，以具競爭力的價格提供高品質商品，並持續精進服務水準，提升顧客滿意度。

H Mart 美食廣場 Market Eatery

Market Eatery 為一系列以亞洲風味為靈感，由本地、全國及國際知名主廚精心策劃的美食廣場，致力為消費者打造一處結合美食、文化與娛樂的獨特聚點。