杉釦富遠紅外線免用水足浴桶 熱銷十年 品質保障 佳評如潮事半功倍 效果立現 農曆新年超值優惠 歡迎預約試用

工商訊
杉釦富遠紅外線免加水足浴桶，在美銷售十年，為北美遠紅外線免加水足浴桶產品的先趨，服務消費者無數，並以其產品的優異效果和極佳的產品品質及售後服務，廣受消費者喜愛，進而使杉釦富遠紅外線產品，成為遠紅外線足浴桶中的最佳品牌，為使廣大讀者能夠親身體驗杉釦富足浴桶的功效！現在開放1/24周六及2/13、14周五、周六 Cupertino試用，地址：21060 Homestead Rd. # 170, Cupertino，不要錯過這個難得的好機會，帶著心愛的家人，立即體驗免用水及其他高效能遠紅外線產品的神奇效果！

您是否仍為使用傳統用水泡腳而感到煩惱？現在，別再遲疑了！杉釦富遠紅外線免用水足浴桶，給您帶來全新泡腳和身體護理體驗！此款足浴桶不僅方便易用，更能有效促進血液循環、消除體寒、舒緩疼痛、手腳冰冷，助眠，幫您告別冰冷疼痛及走路不便等不適，事半功倍，效果更佳！

年齡增長及濕冷天氣對身體的影響不容小覷。包括風濕性關節炎、心腦血管疾病風險增加以及病毒傳染率上升等。傳統的水足浴雖然能夠帶來一定的舒緩，但杉釦富遠紅外線免用水足浴桶則為您提供了更為便捷和有效的解決方案。此產品不僅可以幫助您克服冬日的不適，訂時、訂溫、方便好用，更能夠促進身體的健康和舒適。根據專家的指出，遠紅外線對於改善微血管循環、舒緩疼痛等方面具有顯著的效果，特別適合那些容易受到寒冷天氣影響而感到手腳冰冷、體寒的人群。遠紅外線能夠深入皮膚，促進血液循環和細胞再生，從而改善身體狀態，減輕疼痛和疲勞，為您的身體帶來全新的活力與健康！

專門銷售多種高效能遠紅外線產品的杉釦富公司，歡迎讀者親自來試用各式來自台灣進口的高效能遠紅外線產品，現場試用並購買，SC-801基本養生型免加水足浴桶、遠紅外線理療背心，特價$499(未稅，原價$599)，為避免久等，敬請提前電話預約試用時間，電話：650-999-0988。外州世報讀者，可直接上網購買，官方網址ww.shinecous.com或外州服務專線：888-666-6048。

