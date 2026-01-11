名人假期「歐洲精華遊」 五國經典一次收藏

義大利米蘭大教堂。

【舊金山訊】對於許多50歲以上者，辛苦了大半輩子，是否曾夢想去倫敦的大笨鐘下留影、到巴黎羅浮宮 欣賞名畫，或站在阿爾卑斯山的雪峰前呼吸純淨空氣？在剛踏入2026新年之際，何不為自己立下新願。

「名人假期」指出，去歐洲旅遊對此族群最擔心的不是體力，而可能顧慮語言不通及行程太累。為了讓遊客省心且能輕鬆圓夢，「名人假期」特別推出專為第一次遊歐者設計的「歐洲精華遊12天」。該趟旅程最大的亮點，從抵達機場的那一刻起，徹底消除語言障礙，全程由資深專業中文導遊隨行講解。「名人假期」深知年長者出遊需求，強調行程節奏適中，減少拉車的疲憊，並確保餐食與住宿品質。

為完美呈現一次旅行走遍歐洲五大指標國的方針，「名人假期」特將行程精華濃縮，走訪英國、法國、瑞士 、義大利 與梵諦岡五國重要地標一次蒐集齊全：

(一) 英國：造訪歷史悠久的倫敦塔，並在泰晤士河畔與經典標誌大笨鐘合影，

(二) 法國：搭乘跨國子彈列車直達巴黎，行程包含登上巴黎鐵塔俯瞰全市美景，並進入羅浮宮親睹名畫「蒙娜麗莎的微笑」，

(三) 瑞士：深入山區欣賞阿爾卑斯山的壯麗雪峰與如畫的湖光山色，

(四) 義大利：朝聖氣勢磅礡的米蘭大教堂 (見圖)，並在威尼斯乘坐特色渡船，感受水都浪漫情調，

(五) 梵諦岡：造訪世界最小的國家，領略鬼斧神工的宗教藝術建築。

名人假期「歐洲精華遊12天」於3月至12月均可出團，現在報名正是時候，可享最高 500 元的現金折扣，諮詢電話 (800) 345-1688，更多精彩歐亞精選及2026新路線可網覽 PeonyTours.com。勵馳旅遊「名人假期」於1980年在美國洛杉磯成立，為北美最悠久的華人旅遊出團公司之一。