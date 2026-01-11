2026 如何開源節流：將手中資產轉化為穩定現金流

理財專家黃曉東

退休 規劃的關鍵，在於懂得開源與節流。在銀行利率 持續偏低、通膨壓力日益升高、而人類壽命不斷延長的情況下，如何將手中有限的資產，轉化為源源不絕、可長可久的現金流，成為每一位準退休與退休族群必須正視的重要課題。

收入型年金，可協助您將原本沒有保障的資產，轉換為穩定、可預期的固定收入，打造一份終身有保障的現金流，讓退休生活更加安心無憂。以下為精選幾種具代表性的收入年金方案重點介紹：

第一種年金｜高獎金、固定複利、終身鎖定收入

開戶即可享有最高 30% 獎金，直接計入退休收入帳戶。無論股市漲跌，帳戶每年皆享有 9.5% 複利成長（含獎金），可連續累積 12 年。您可隨時開始領取收入，一旦啟動終身收入，金額即被鎖定，終生不變、終身可領。

若帳戶內仍有餘額，在您身後將全數留給指定受益人。

以 58 歲女性 為例，投入 10 萬 4 千元，自 70 歲起領取終身收入，每年可保證領取 2 萬元。若活到 100 歲，共可領取 30 年、合計 60 萬元，報酬遠高於銀行存款，同時又比直接投資股市更具保障。

本年金最低 5 萬元即可開戶、無手續費，適合希望提升退休收入、又不願承擔市場風險者。若以 Roth IRA 開戶，所有收入更可免稅領取。

⚠️ 30% 獎金優惠將於 1 月 31 日截止，敬請把握時機。第二種年金｜市場連動、下有保護、上有雙倍成長

本方案開戶即享 50% 獎金，報酬與市場指數連動。股市下跌時保本不虧損，股市上漲時則可享有兩倍成長潛力。啟動收入後，年收入可隨指數表現逐年提高。

例如 60 歲投入 10 萬元，70 歲起每年可領 1.9 萬元，之後逐年增加，75 歲可達每年 2.5 萬元，活到老、領到老。若領至 95 歲，累計總收入可超過 100 萬元。

第三種年金｜類定存型年金，保本保息、穩健累積

此年金類似長期 CD（定期存款），保本並保證利息，可選擇 3–7 年期：

3 年期：年利率 5.5%，三年利息合計 17,424 美元

5 年或 7 年期：年利率 5.85%，利滾利累積

5 年本利合計：132,878 美元

7 年本利合計：148,800 美元

期間亦可選擇每年領取利息，最低 5 萬元即可開戶，無手續費，適合保守型投資人。

退休節流關鍵｜提早規劃長期照護，避免資產流失

除了開源，「節流」同樣重要。退休後最大的財務風險之一，便是長期照護費用。目前長照 平均每月支出約 6,000–8,000 美元，一年超過 10 萬美元，5 年即高達 50 萬美元，10 年甚至可能耗盡 100 萬美元。若資金來自 401(k)，還需先繳稅，成本更高。

最佳解方是提前規劃長期照護保險，以小博大、轉嫁風險。例如一對 60 歲夫婦，一次性繳交 11.8 萬美元，即可享有每人每月 6,000 美元的長照保障，兩人一年合計 14.4 萬美元，終身無使用上限。若未使用長照，仍可保留 14.4 萬美元人壽保險給子女。

此方案亦可採 月繳制，兩人每月約 1,000 美元；若其中一人開始理賠，保費即全免。

免費退休規劃教育講座｜歡迎報名參加

上述年金與長照方案，哪一種最適合您？誠摯邀請您參加我們的免費退休財務教育講座，深入了解各項選擇。

📍 講座地點：3100 Mowry Avenue, Suite 407, Fremont

🗓 講座時間：1 月 24 日（週六）下午 2:00–3:00

📞 報名／免費諮詢：408-466-0232（黃總）

💻 線上講座：無法到場者，歡迎來電或電郵至

📧 [email protected]，我們將提供線上連結。