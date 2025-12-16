聖誕鉅獻｜DR.BOSS 全球醫療按摩椅王勁減最高 60%・前 50 名免費送珍貴禮品

我的頻道

美歐國際公司歡慶聖誕節，隆重推出全球醫療按摩椅王 DR.BOSS，多款頂級醫療級按摩椅最高折扣達 60%，回饋廣大消費者。活動期間，前 50 名到店顧客可免費獲得珍貴禮品，完全不需任何消費，讓您開心過節、健康同行。

為滿足消費者多元需求，美歐國際公司特別推出「舊換新」服務。公司深耕灣區華人社區 35 年，秉持「奉獻愛心、健康第一」的理念，累計銷售數以萬計的按摩椅，走進千家萬戶，推廣養生保健、延年益壽的健康生活方式，實踐企業回饋社會的承諾。

凡購買世界知名 DR.BOSS 品牌按摩椅（曾獲 FOX NEWS、CES、AAOS、AAO、IAAAP、God Gym、Google 及多家新媒體評選為「最具創新品牌」），即可享受聖誕節超值優惠。其中，DR.BOSS PRO WAVE 脊椎醫生醫療按摩椅，最高可享 60% 折扣。凡到店出示本文，除可免費體驗產品獨特功能外，前 50 名消費者還可獲得精美禮品，無任何消費門檻。

DR.BOSS AI 4D FJ-8500 被譽為「按摩椅界的勞斯萊斯」，屬於超級豪華治療型高端按摩椅，全球累計銷量已突破 百萬台。該產品於 2025 CES 展會中引起轟動，並獲得眾多專業醫師及消費者雜誌一致推薦，評選為首選理療型按摩椅之一，深受市場青睞，榮登暢銷冠軍。

備集團攜手多位骨科醫師、外科醫師、疼痛治療專家及脊椎醫師，結合日本按摩椅數十年的精湛製造工藝與現代科技創新研發而成。

該集團在行業中擁有 35 年領先經驗，致力於將先進的醫療按摩科技帶入更多家庭，全面提升大眾健康與生活品質。目前，北美集團於紐約法拉盛 DR.FUJI 富士醫生健康館體驗中心，以及矽谷科技核心——舊金山灣區，皆以全新形象亮相。

DR.BOSS 按摩椅融合尖端生物黑科技，推出三款主力機型：Boss 多功能型（FJ-2025）、詹姆士・龐德動力型（X-007）及AI 4D 勞斯萊斯奢華型（FJ-8500）— 銷量冠軍椅

DR.BOSS PRO WAVE FJ-2025 採用創新設計，具備以下五大亮點：

１、零功率技術：優化全身放鬆體驗，被譽為「老闆 CEO 專屬座椅」。

２、開放式設計：適合各種體型使用者，全義大利高級牛皮打造，兼具豪華與居家溫馨感。

３、時尚美學：全真皮內裝，融入跑車設計元素，提升居家或辦公空間整體品味。

４、二合一療癒功能：結合垂直振動（Power Plate）與 3D 日式指壓深層按摩，內建 16 種模式，量身打造個人化體驗。

５、多場域應用：可作為工作椅使用，搭配零重力傾斜與暫停功能，特別適合水療中心、美容院、理髮店、眼科與牙科診所、健身俱樂部等場所。該機型曾於 2025 年拉斯維加斯北美美容展亮相，吸引大量業界專業人士關注，展現極高市場潛力。

專業醫師推薦，高品質不必高價－R.FUJI 健康中心總裁 沈醫師 表示，市面上許多售價高達 75,000 美元以上的機器人按摩設備，未必能提供真正專業且放鬆的按摩體驗。相較之下，DR.BOSS PRO WAVE FJ-2025 以更親民的價格，實現高品質、醫療級按摩效果，讓消費者無需負擔高昂費用，也能享受頂級療癒體驗。

📍 門市資訊｜歡迎親臨體驗

DR.FUJI 富士醫生健康館（體驗中心）

📍 地址：4399 Ingot St, Fremont, CA 94538

🌐 官網：www.DrFuji.com

📞 電話：510-651-9088／626-281-3339／408-464-6018

📱 微信號：DRFUJI WELLNESS

聖誕節 灣區 AI

