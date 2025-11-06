東華醫院連續第三年獲《新聞週刊》評選為美國最佳州內醫院

【舊金山 訊】東華醫院再傳佳績，榮獲美國權威雜誌《新聞週刊（Newsweek）》與全球數據研究機構 Statista Inc. 評選為 2026 年「美國最佳州內醫院（America’s Best-In-State Hospitals）」 之一。

在加州 共 336 間上榜醫院中，東華醫院名列第 29 位，並蟬聯三藩市前三名。這是東華醫院連續第三年榮登榜單，充分肯定該院長期致力於提供以病人為本、兼顧語言與文化需求的優質醫療服務。

東華醫院行政總裁張建清博士表示：「這項榮譽體現了我們的核心使命——為每一位病人提供高品質、貼近語言及文化需求的醫療服務。」董事會主席吳子銘醫生則指出：「《新聞週刊》的肯定，再次印證東華醫院在守護社區健康中的重要角色。我們衷心感謝社區與病人一直以來的信任與支持。」

近年來，美國醫療體系面臨醫療人員短缺、營運成本上升及 Medicare/Medi-Cal 補貼不足等多重挑戰。即便如此，東華醫院仍堅守使命，透過擴展合作關係與靈活因應策略，持續為社區提供高品質、以病人為中心的醫療照護。

創院 126 年來，東華醫院深耕三藩市多元社區，不僅此次再獲《新聞週刊》全美肯定，亦榮獲加州健康醫師協會頒發的 「Frank E. Staggers, Sr., M.D. 傑出多元文化醫療組織獎」，以及美國心臟協會 「遵循指南®–中風 治療」金級加成獎。

這些榮譽充分展現東華醫院在卓越醫療、公平照護與品質提升上的持續努力與承諾。