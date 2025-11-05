東華醫院與 CCHP 攜手市參事陳小焱 舉辦「第11區社區健康同樂日」圓滿落幕

CCHP

【舊金山 訊】 由東華醫院與華人健康計劃（CCHP）攜手三藩市第11區市參事陳小焱共同舉辦的「第11區社區健康同樂日」，於 2025年11月1日假舊金山青少年會（Boys & Girls Clubs of San Francisco）盛大舉行，活動已圓滿落幕。

社區熱烈響應 促進健康與凝聚力

當日活動吸引眾多居民及社區團體參與，現場氣氛熱烈，充分展現出社區的活力與凝聚力。

活動現場設有多個健康服務攤位，提供免費健康檢查與多方面資訊，包括慢性病預防、健康生活、疫苗接種及性健康教育等。居民們反應熱烈，紛紛表示獲益良多，活動成效獲得廣泛好評。

東華醫院與 CCHP 助力社區健康

東華醫院執行院長兼首席財務官鍾啟國先生表示：「東華醫院一直致力於提供符合社區語言及文化需求的優質醫療服務。多年以前，我們在 Excelsior／外米慎區設立社區診所，讓居民能在自己的社區內享有便捷且高品質的醫療照護。」

CCHP 行政總裁盧永聲指出：「CCHP 致力於提供優質且可負擔的健康保險計劃，以滿足灣區 多元社區的健康需求。我們透過不同類型的計劃及完善的醫療網絡，提供預防保健、慢性病管理等服務，協助居民維護健康。」

政府與社區攜手 推動文化友善醫療

市參事陳小焱表示：「非常感謝東華醫院及所有社區夥伴的努力，透過這次健康同樂日，為社區居民帶來便利且符合文化需求的醫療服務。我們期待將這項活動延續下去，成為每年推動社區健康的重要盛事。」

此外，活動還有加州大學 舊金山分校（UCSF）、三藩市公共衛生局（SFDPH）、SF Hep B Free 等多個社區組織共同參與，提供健康資訊及社會資源，為推動社區整體健康發展注入新動力。