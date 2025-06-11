送給父親最好的健康禮物 無限前列寶買一盒 送一盒大優惠

無限前列寶

一年一度的父親節，送給爸爸的最好大禮，就是送健康！美國無限前列寶Prostate X™是送給爸爸健康大禮的第一首選！ 無限藥業集團推出針對人體有強身保健的各種產品, 秉持讓顧客用後深感「無限用心、用者開心」的宗旨。該集團的無限前列寶Prostate X™是對抗前列腺炎革命性三合一產品, 具有“3天”可迅速緩解前列腺發炎，前列腺腫大！ “30天” 可迅速消除尿頻、尿急、尿痛！ “3個月” 可迅速改善陽痿，早洩，恢復男性自然性功能，防衰老的功效。純天然植物提取物配方,無毒副作用,長期服用,安全可靠。它是目前市場上唯一純天然提煉, 能對抗前列腺炎症, 增加男性性功能的純天然良方。

它的工作機理：50倍植物濃縮的鋸棕櫚堅果提取物 (Saw palmetto extract) 配合80倍植物濃縮的非洲臀果木提取物 (Pygeum extract) 和藥用南瓜籽 (Cucurbita pepo) 及L-精氨酸精子蛋白(L-selenomethionine), 減緩前列腺肥大, 恢復前列腺上皮細胞的分泌分解, 有效解決失禁, 尿急, 多尿, 尿頻, 排尿困難。通過上皮細胞的分泌分解值提高,達到防止前列腺的增生的目的。 採用熊果精華素(Uva Ursi extract)，蔓越莓提取物(Cranberry juice concentrate)，異株蕁麻精華素(Stingling nettles extract) 等天然組合，自然提升睾酮， 促進精子的質量，改善陽痿，早洩，達到溫腎壯陽的作用。 植物甾醇(Phytosterols complex)和β-谷甾醇(Beta sitosterol) 配合鋅(Zinc) 的成份, 能保護性腺機能,達到抗炎症、降血脂 、抗癌等作用。

『無限前列寶』的適合人群: 1．前列腺炎, 泌尿炎症, 尿頻、尿急、尿痛。 2．清晨排尿之前或大便時尿道口可有黏液或膿性分泌物排出。 3．前列腺腫大, 排尿困難, 盆腔和生殖器疼痛。 4．性功能障礙, 射精痙痛、白性精液。 5．生理功能障礙, 性慾減退、陽痿、早洩、射精痛。 6．心情憂鬱, 乏力, 失眠。

美國著名泌尿專科“唯一”推薦前列腺保健聖品“無限前列寶”是美國GMP/NSF藥廠生產製造，質量保證。為慶祝父親節，實施買一送一大優惠，6/30/25止。機會難得，訂購熱線：1-212-308-9067，或到三藩市: 天天集團，恆豐泰，依力臣參茸，亞洲參茸。 屋崙 ： 國泰參茸，美參參茸。 沙加緬度： 永泰參茸，萬寶參茸。波特蘭： 永明堂。西雅圖：大參林參茸，太和堂。夏威夷 ：北美參行等特約經銷商訂購。 詳情請瀏覽www.ultramaxusa.com或撥打養生免費熱線:1-877-808-6188 (說中文請按2)。