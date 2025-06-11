San Mateo Genius Learning 學兒教育中心提供優質課後託管服務

學兒教育中心

據資料顯示，不少家長對於培養自己的孩子成才多少都有點掙扎，這包括文化差異及對美國的教肓系統不了解等因素所造成的。教育專家認為，成就孩子們成為天才，其方法都有一個共同點，就是對他（她）們的培育是從學前教育開始。San Mateo Genius Learning學兒教育中心能了解到家長在尋找優質課後託管服務時所面臨的挑戰，創辦教育中心的目的是為孩子們提供安全且豐富的學習和成長環境。

這家位於中半島的Genius Learning學兒教育中心，是一間專為3個月及以上的兒童提供養育照顧和國語沉浸式課程的機構。為什麼要強調[國語沉浸式]？在這裡土生土長的小孩如能具備雙語的能力，他們未來在社會中更能體現其優勢，這就是San Mateo Genius Learning學兒教育中心廣受歡迎的原因。

San Mateo Genius Learning的負責人介紹，他們的教育計劃基於為孩子們提供充滿關懷、激勵和快樂的學習和成長環境，幫助孩子從小培養強大的溝通能力。細看該中心介紹的課程，不難讓家長了解到，每項都有依據的設計，而且是針對各年齡層級所設計的漸進式教育。首先，從嬰兒班3個月開始至2歲所設計的重點在於關注情感的萌芽，選用感官遊戲啟發嬰兒，開發其語言和社交能力。對學前班2歲至5歲的小孩，其教育以感觀遊戲為引導基礎，逐步發展至具備體能的課程，如每日設定時間，包括適度的故事時間、音樂、藝術和戶外遊戲。這些活動在於激發小孩的創造力、合作和解決問題的能力，這些漸進式的啟蒙教育，目的是讓小孩在專業教育者的指引下，在沒有承受壓迫感的環境下提昇智力及體育的訓練。

San Mateo Genius Learning還提供適合TK至五年級的課後課程，這些課餘教育為小孩，尤其是雙職家庭的小孩提供優質及安全的場地，為放學後的學生量身定製的各級家庭作業，提昇學生解決學術上所遇到困難的能力。另外，更吸引的是San Mateo Genius Learning教育中心的TK至五年級夏令營，他們每週更新的主題吸引小孩，如科學、中國書法、體育、藝術等等都讓他（她）們流連忘返。

該中心以設計吸引的課程及活動獲家長好評，如每日的遊樂場時間，按季節增加的特殊運動日，根據年級所訂製的課程引人入勝及具有教育意義的小型活動項目等等。值得一提的是其天天供應的午餐菜單，豐盛、精緻、健康，讓小孩吃得開心，這也是家長放心的原因。

San Mateo Genius Learning的護理團隊擁有多年的幼兒教育經驗。能說英語和中文，為孩子們創造豐富的語言環境。如欲了解更詳盡的各科課程計劃，可電：650-212-2352，郵箱地址：[email protected]，中心地址：3080 La Selva St., San Mateo, CA或瀏覽網址：Home | San Mateo Genius