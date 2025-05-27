海之滴

日本 褐藻糖膠專家宮崎義之教授，受邀5月4日在世界最重要美國免疫學會上發表最新褐藻糖膠功效研究報告。 2025年第108屆 美國免疫學 年會（IMMUNOLOGY 2025） 是由美國免疫學會（AAI） 主辦的，5月3-7日在夏威夷火奴魯魯舉行， 是國際上規模最大， 最具有影響力的免疫學 的國際盛會。 大約1600名 世界免疫學 頂尖的科學家以及教授，在超過100多場專題會議上作了最新的科研報告， 同時全球超過100多家在免疫學領域頂尖科技公司也在大會上展示了他們最新的科研成果。

兼任日本褐藻糖胶研究所董事的宫崎義之在IMMUNOLOGY 2025 發表重要研究， 關於褐藻糖膠以及病毒流行感冒的報告。 報告通過大量的高水平實驗， 揭示了褐藻糖膠和病毒感染的關係。2024年發表【褐藻糖膠支援免疫健康以及病毒感染誘發肺炎】 課題， 2025年更進一步， 研究整個身體在病毒感染期間， 服用沖繩海蘊褐藻糖膠后的呼吸道粘膜免疫支援。

宮崎義之教授這次已經是11次參加美國免疫學年會， 過往的課題包括褐藻糖膠和腸道免疫以及免疫微環境， 褐藻糖膠和治療副作用， 包括口腔粘膜免疫， 研究課題還包括褐藻糖膠和T細胞， 輔助T細胞和樹突細胞。

在IMMUNOLOGY 2025所有科學家提交的報告中，除了經典的免疫學基礎研究外，自然免疫、計算免疫、系統免疫、腫瘤 免疫和免疫治療新技術等領域，是會議的關注熱點。 其中褐藻糖膠作為一個全天然的成分以及支援免疫健康，擁有23年大量的科學實證， 受到了與會免疫學家的關注。 其中一些免疫關鍵詞成為與會科學家報告中使用率比較高， 例如樹突細胞，T細胞， 先天免疫以及後天免疫， 免疫細胞啟動等。

這次宮崎義之教授選用沖繩海蘊褐藻糖膠作為實驗原材料。 據內閣府批准日本健康與營養協會JHFA網站資料，JHFA 2017年制定日本褐藻糖膠標準， 只的沖繩海蘊， 裙帶菜孢子葉和籠目昆布萃取的三种褐藻糖膠得到認證 並允許在瓶子上面印有JHFA標誌。 根據JHFA規定，JHFA只為日本生產和註冊銷售得日本公司提供認證， 並且每年必須接受JHFA審核程式， 每四年接受一次重新評估。

海之滴褐藻糖膠是市面上唯一獲得日本內閣府確認的健康營養食品協會JHFA認證的產品， 產品外包裝是否印有JHFA這個最高品質， 最佳效果的標誌。 沒有JHFA標誌的日本褐藻糖膠， 只能在瓶子外面表明“日本製造”。 長期使用褐藻糖膠的日本立川大介醫學博士唯一推薦JHFA標誌認證海之滴褐藻糖膠，因為海之滴褐藻糖膠擁有大量成功科學實證，特別適合那些需要長期就醫的人士。 例如，身體虛弱和疲勞、反覆嘔吐、口腔黏膜和食道黏膜受損、手麻、大量掉發等問題。 海之滴褐藻糖膠是市場非常適合康復後保養，並幫助維持免疫系統的健康平衡。

海之滴褐藻糖膠提供個人化首選方案， 立川大介醫學博士最新建議以及褐藻糖膠免費試用。

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