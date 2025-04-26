文景假期——精選全球熱門旅遊線路，品質出遊首選 $799起包機票遊中國

文景假期

文景假期推出「$799起包價，中國上海江南+成都九寨溝」15天13晚超值之旅，涵蓋上海、烏鎮、杭州九寨溝等休閒娛樂，入住洲際、希爾頓等休閒飯店，旅遊特色美食（西湖醋魚、無錫排骨等）。淡季優惠名額有限，更多免費接送服務，詳情諮詢：415-876-7888。

【深度體驗】中國成都九寨溝+長江三峽12天超值純玩團$2999/人起包機票 ，暢遊九寨溝、樂山大佛、峨眉山，並豪華郵 輪穿越長江三峽，升級2晚超五星級酒店，純玩無購物團，提前報名享夫婦最高$500折扣。中國絲路高品質純玩團$3599/人起包機票，9月、10月出發。

【經典歐洲】西歐9國14天文化之旅$3799/人起包機票，提前報名享夫婦最高$1000折扣，一次打卡法國、瑞士、義大利等9國，含四頓特色餐（法式蝸牛、德國豬胙等），全程四星酒店。 8/30、9/13、10/12出發。

【浪漫地中海】土耳其 +希臘13天$3999/人起包機票，探訪卡帕多奇亞洞穴飯店、聖托里尼懸崖飯店，附土耳其藍眼睛紀念品。 9/8出發，美國護照免簽，其他護照可代辦申根簽證！

熱門旅遊路線推薦（部分商品有買二送二活動）：

隨著全球市場的持續發展，文景假期為廣大旅客打造了多條熱門旅遊線路，涵蓋旅遊全球最經典目的地，滿足不同旅客的出行需求。

歐洲風情：東歐古堡、西歐浪漫、南歐陽光、北歐極光，一網打盡。

美國本土團：黃石公園奇觀、紐約都市風情、夏威夷島嶼度假、阿拉斯加極光之旅。 加拿大東西部：洛磯山脈壯麗風光，多倫多、溫哥華都市體驗。

異域探險：希臘聖托里尼藍白小鎮、土耳其卡帕多奇亞熱氣球、肯亞野生動物大遷徙、摩洛哥撒哈拉沙漠之旅。

文景假期代理銷售各豪華郵輪航線。並提供專業簽證代辦服務，協助您輕鬆搞定行程手續。

文景假期成立於2002年，是北美最大的出境遊旅行商之一，23年來始終堅持「品質與價格並重」的理念，服務超過數百萬旅客。公司擁有，10+家線路下體驗店：覆蓋美國、加拿大、澳洲及中國，提供專業諮詢。數千條旅遊產品：滿足自由行、跟團遊、客製化遊等不同需求。多語言服務：中文、英文、西班牙語團隊每週發團，全年無休，隨時解答您的出行疑問，確保旅程順利。

24小時顧問電話：總店舊金山548 Clement St 415-876-7888，中國城415-921-6888，東灣San Leandro925-521-6999，南灣Milpitas大華超市內408-855-1118。