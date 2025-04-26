我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

QA／誰來了？怎麼葬？教宗方濟各喪禮後秘密會議受矚

川普執政百日 民調：66%選民嫌混亂、5成認為太過火

文景假期——精選全球熱門旅遊線路，品質出遊首選 $799起包機票遊中國

工商訊
文景假期
文景假期

文景假期推出「$799起包價，中國上海江南+成都九寨溝」15天13晚超值之旅，涵蓋上海、烏鎮、杭州九寨溝等休閒娛樂，入住洲際、希爾頓等休閒飯店，旅遊特色美食（西湖醋魚、無錫排骨等）。淡季優惠名額有限，更多免費接送服務，詳情諮詢：415-876-7888。

【深度體驗】中國成都九寨溝+長江三峽12天超值純玩團$2999/人起包機票，暢遊九寨溝、樂山大佛、峨眉山，並豪華郵輪穿越長江三峽，升級2晚超五星級酒店，純玩無購物團，提前報名享夫婦最高$500折扣。中國絲路高品質純玩團$3599/人起包機票，9月、10月出發。

【經典歐洲】西歐9國14天文化之旅$3799/人起包機票，提前報名享夫婦最高$1000折扣，一次打卡法國、瑞士、義大利等9國，含四頓特色餐（法式蝸牛、德國豬胙等），全程四星酒店。 8/30、9/13、10/12出發。

【浪漫地中海】土耳其+希臘13天$3999/人起包機票，探訪卡帕多奇亞洞穴飯店、聖托里尼懸崖飯店，附土耳其藍眼睛紀念品。 9/8出發，美國護照免簽，其他護照可代辦申根簽證！

熱門旅遊路線推薦（部分商品有買二送二活動）：

隨著全球市場的持續發展，文景假期為廣大旅客打造了多條熱門旅遊線路，涵蓋旅遊全球最經典目的地，滿足不同旅客的出行需求。

歐洲風情：東歐古堡、西歐浪漫、南歐陽光、北歐極光，一網打盡。

美國本土團：黃石公園奇觀、紐約都市風情、夏威夷島嶼度假、阿拉斯加極光之旅。 加拿大東西部：洛磯山脈壯麗風光，多倫多、溫哥華都市體驗。

異域探險：希臘聖托里尼藍白小鎮、土耳其卡帕多奇亞熱氣球、肯亞野生動物大遷徙、摩洛哥撒哈拉沙漠之旅。

文景假期代理銷售各豪華郵輪航線。並提供專業簽證代辦服務，協助您輕鬆搞定行程手續。

文景假期成立於2002年，是北美最大的出境遊旅行商之一，23年來始終堅持「品質與價格並重」的理念，服務超過數百萬旅客。公司擁有，10+家線路下體驗店：覆蓋美國、加拿大、澳洲及中國，提供專業諮詢。數千條旅遊產品：滿足自由行、跟團遊、客製化遊等不同需求。多語言服務：中文、英文、西班牙語團隊每週發團，全年無休，隨時解答您的出行疑問，確保旅程順利。

24小時顧問電話：總店舊金山548 Clement St 415-876-7888，中國城415-921-6888，東灣San Leandro925-521-6999，南灣Milpitas大華超市內408-855-1118。

千里之行，始於文景！帶您探索世界，體驗不一樣的精彩！

文景假期
文景假期

機票 土耳其 華郵

上一則

迦南教會攜手台灣布袋戲團集藝戲坊 矽谷灣區佈道會

下一則

省事省時省錢省心 家家裝修總匯 一站式服務 一次省個夠

延伸閱讀

迪士尼郵輪價格昂貴 中產家庭玩一趟「年收20%就不見」

迪士尼郵輪價格昂貴 中產家庭玩一趟「年收20%就不見」
成都首季外商投資 估到位外資逾5億美元

成都首季外商投資 估到位外資逾5億美元
丈夫是輪機長她可以免費搭郵輪 「一設施」以外玩遍整船

丈夫是輪機長她可以免費搭郵輪 「一設施」以外玩遍整船
三亞郵輪已開通往香港航線 盼再開通台灣航線

三亞郵輪已開通往香港航線 盼再開通台灣航線
義籍郵輪因維修延後載旅客返台 遊客：補償沒誠意

義籍郵輪因維修延後載旅客返台 遊客：補償沒誠意

熱門新聞

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
聖塔克拉拉的DMV一早便排起長隊。（記者龔玥╱攝影）

期限將至…搶辦REAL ID 多地DMV大排長龍

2025-04-18 15:27
史丹福畢業生經營冰毒、古柯鹼販賣集團被捕；圖為示意圖。(取材自Pexels網站)

販毒首腦被捕 史丹福畢業生「以為在做好事」被判4年

2025-04-22 14:03
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33
Goodwill將關閉灣區11家門店。(取自Goodwill官網）

Goodwill大規模整併轉型 關閉灣區11家店

2025-04-21 02:19
億萬富翁和執行長們押注舊金山的商業地產。（電視新聞截圖）

舊金山房市低迷？超級富豪掀搶購潮 有人狂撒1億美元

2025-04-19 17:30

超人氣

更多 >
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件