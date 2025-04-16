加拿大最大亞洲超市品牌大統華進軍舊金山 預計2026 冬季開幕

統華超市CEO李佩婷

【舊金山 訊】加拿大 最大的亞洲連鎖超市大統華宣布，計劃在舊金山市中心（City Center)開設新店，地址為 2675 Geary Blvd，座落於 Geary Blvd 與 Masonic Ave 交界的黃金地段，預計於 2026 年冬季開幕。

大統華超市CEO李佩婷表示：舊金山擁有獨特而多樣的美食文化，新超市所在社區充滿活力，非常期待能為熱愛美食的舊金山居民提供新鮮的食材、美味的餐點和精緻的烘焙產品。City Center地理位置優越，提供了一個深入舊金山市中心的契機，新店將服務包括 Pacific Heights、Richmond District 等社區，並惠及更多周邊社區居民。繼Bellevue WA 華盛頓州 去年底營業後， 大統華也宣布了即將開設San Jose CA 加州分店，大統華持續深化其在美國市場的佈局，致力於將地道亞洲美食與高品質的特色商品帶到舊金山灣區，讓當地消費者也能盡享來自亞洲的美食盛宴。

大統華舊金山新店將會提供多樣化的商品選擇，超過200款大統華自有品牌的商品，包括廣受歡迎的小籠包、韓式烤肉醬、蔥抓餅和海苔零食。顧客亦能以實惠的價格享用現製現售的美食，店內的統華小廚將提供多款亞洲風味的餐點，如北京烤鴨、人氣趴趴雞、港式燒臘和日式壽司。此外，統華烘培坊也將提供超過150款每日新鮮出爐的包點和50多款甜品，包括網紅千層酥皮花花塔、楊枝甘露瑞士捲和熔岩麻薯泡芙。對於喜愛小酌的顧客，新店也將提供豐富多樣的酒類選擇，特別是來自亞洲的韓國燒酒和日本清酒，選擇將非常豐富。

大統華超市（T&T Supermarkets）是加拿大最大的亞洲連鎖超市，目前在卑詩省、亞省、安省、魁省和華盛頓州運營超過38間分店。大統華1993年成立於溫哥華，目前由第二代繼承人兼首席執行官李佩婷（Tina Lee）領導，總部設於加拿大卑斯省的列治文。 了解更多資訊，請瀏覽 www.tntsupermarket.us，供應商合作洽談：[email protected]，大統華最新職缺：Jobs Category ｜ 大統華超級市場美國，大統華Instagram獲取更多最新消息： @tt_supermarket, @tinalee_tnt。