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杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 世界日報讀者獨享優惠

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杉釦富SC-823遠紅外線免加水足浴桶。
杉釦富SC-823遠紅外線免加水足浴桶。

SC-823（豪華＋按摩＋護膝型1199元）網上訂購 免運費Free Shipping（價值105元）優惠有限，即日起03/22/25日止 熱銷十年 方便好用 事半功倍

許多讀者一聽到遠紅外線免加水足浴桶，第一個反應往往是「沒有水，怎麼泡」，杉釦富遠紅外線足浴桶，是利用遠紅外線的熱能來促進血液循環和放鬆肌肉，不需加水。主要是透過遠紅外線穿透皮下肌肉，達到微血管進而幫助血液循環變好，另外桶身有加熱功能，熱敷能將熱量從腳部傳遞到全身，不僅能達到泡腳的效果，更能增加全身體熱，「體寒為萬病之源」不得不多加注意。這種無水泡腳的方式不僅方便清潔，還能避免水的蒸發帶來的濕氣，適合在家中隨時使用。SC-823免用水足浴桶的高桶設計，更能保養到膝蓋舒緩疼痛，加上腳底穴位按摩功能，幫助剌激人體五腑六臟功能健康。

杉釦富遠紅外線足浴桶的優點包括：

1. 促進血液循環：遠紅外線能深入皮膚，促進血液循環，幫助改善四肢冷感和疲勞。

2. 放鬆肌肉：熱量能有效緩解肌肉緊張，幫助舒緩壓力和疲勞，讓身體感到放鬆。

3. 代謝問題：促進新陳代謝，可能對減重和改善代謝相關疾病有幫助。

4. 關節疼痛：對於關節炎或風濕病患者，遠紅外線的熱療有助於減輕疼痛和不適。

5. 壓力和焦慮：遠紅外線足浴桶可以放鬆身心，有助減輕壓力和焦慮，改善情緒。

6. 腳部健康：「人老腳先衰、樹枯根先竭」對於有靜脈曲張、足底筋膜炎、走路不便或其他腳部問題的人，遠紅外線有助於改善腳部的健康狀況。

7. 無需加水：這種足浴桶的設計省去了加水的麻煩，使用也無需清潔更加方便，而且事半功倍。

8. 安全性高：遠紅外線足浴桶自動到點關閉功能，因加水而滑倒、受傷等機率，使用時更加安全。

9. 靈活性：可以根據個人的需求自由調整溫度和時間，適合不同人群的使用，全家皆可使用。

10. 提高免疫力：透過促進血液循環和新陳代謝，可能有助於提升身體的免疫力。

11. 改善睡眠質量：使用後，許多人感到身心放鬆，有助於改善睡眠質量。

12. 省電：低耗電設計，免除使用小暖爐或大型暖氣等高耗電產品等電費高漲困擾

杉釦富公司，專門進口來自台灣多種高效能遠紅外線產品，多國專利，隨插即用，在全美各大城市皆設有辦公室或服務中心，全美當地服務，業界先趨及優勢品牌，一年保固，請立即網上或電話訂購，享受免運費優惠，此外，SC-801（基本型）優惠特價499元，敬請把握，網址：www.shinecous.com或撥打：650-999-0988。

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