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天河大賭場 賀新歲新春遊龍舞獅大表演

工商訊
天河大賭場農曆新年期間呈獻豐富喜慶活動及節目與大家同賀新歲。
天河大賭場農曆新年期間呈獻豐富喜慶活動及節目與大家同賀新歲。

「天河大賭場」在2025農曆新年期間舉行新春遊龍舞獅大表演，呈獻豐富喜慶活動及節目與大家同賀新歲。今年有「天河大賭場」專屬設計的醒獅，配上「天河大賭場」的商標及天河藍色點綴的獅頭及獅身，並由梁舘白鶴龍獅團來為大家作精采表演，寓意吉祥及迎來好運。

為慶祝農曆新年，「天河貴賓會員卡」會員每天可以透過玩自己喜歡的老虎機和賭桌遊戲來賺取抽獎券，然後在二月份每爭周六晚上參加總值「$800,000好運紅包幸運大抽獎」活動，有機會贏得高達2萬5000現金獎。此外，每天在推廣亭刷卡即可獲得一張免費抽獎券，而在特選的周日和周五每賺取到100個級别積分時，即可多獲得100張抽獎券，作為額外獎勵。

「天河大賭場」致力於為客人提供熱情貼心的款待服務，請來體驗2100 多台最熱門的老虎機和80多種桌面遊戲的樂趣，這就是不能錯過的農曆新年新春活動，享受在「天河大賭場」玩得開心，獲取大獎的美好時刻。

位於「天河大賭場」的「俏龍軒」提供粵式精緻點心、特色火鍋、精美小炒及多款不同麵食等佳餚美饌，並於二月份每週六天營業以及位於The Market的知名中式餐飲「鯉魚門快餐」，農曆新春期間更有賀年美饌。「俏龍軒」接受預訂座位，請登錄Skyriver.com/dining-and-drinks/dragonbeaux，瞭解更多詳情。

「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計畫之一，讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。現在成為「天河貴賓會員卡」會員，在當天賺滿25等級積分，即可有機會獲得高達2500元之Free Play.

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目， 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達 10萬平方呎的博彩娛樂場地，2100部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及18家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄www.SkyRiver.com。

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