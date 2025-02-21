法鼓山舊金山道場三月十六日舉辦 襌 · 生活 體驗營

在現代訊息泛濫、Multi-tasking的生活中，會不會常常覺得煩躁、靜不下來、容易失去耐心？最近有没有機會讓自己靜下心，喝一杯茶，一次只做一件事，或僅僅單純地享受呼吸？位於Fremont 的法鼓山舊金山 道場將在三月十六日星期六舉辦【襌 · 生活】體驗營。邀請您前往體驗襌修在生活各個層面的應用。

法鼓山創辦人 聖嚴法師在《以禪心過好生活》著作中提到，以「忙而不亂，享受呼吸」來對治忙碌；「放鬆身心，體驗感受」來對治緊張；「趕而不急，動中有靜」來對治快速；「萬事如意，本來無事」來對治焦慮；「知福惜福，淨化環境」對治污染；「需要不多，知足常樂」對治物質欲望等等。【襌 · 生活】體驗營以此概念爲主軸，策劃一系列活動内容，包括靜坐引導，茶襌/咖啡 襌，托水鉢、手作等多元的襌修練習，體驗身在哪裡、心在哪裡，專注一次做一件事的安心自在，感受動靜中的清楚與放鬆，練習讓自己的心安定沉澱。

活動時間從上午九時至下午五點，提供午齋，不須有襌修經驗，須事先報名及全程參加。活動免費用，名額有限，敬請提早上網登記或來電查詢。

電話：(510) 246-8264 / [email protected]，網址： www.ddmbasf.org/zh-hant，地點：法鼓山舊金山道場， 255 H Street, Fremont, CA 94536。