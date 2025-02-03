聖荷西Pacific Rim商場喜迎蛇年 新春特惠活動盛況空前

Pacific Rim招租狀況未受影響，近年都幾近滿租，囊括各式各樣的店家吸引人潮。

聖荷西 Pacific Rim商場特邀龍舞獅團到場迎財納福迎好運，2月8日（周六）下午3時及4時分別在Pacific Rim I & II 舉行，歡迎灣區 各界踴躍參加。

成立於1991年的San Jose Pacific Rim I 商場，可以說是灣區華人超市的先趨，當年因多家知名商家的進駐，更直接間接的帶動了附近的房地產市場價格上揚，緊接著Pacific Rim II 在對街開發完成，目前兩個商場已有近百家商鋪，生意鼎盛，是灣區人最喜歡前往購物及用餐的地方之一。

每年農曆春節，負責開發管理Pacific Rim 商場的KCR Development公司，總會舉辦慶祝活動，今年亦不例外，2月8日（周六）下午3時及4時，新春慶典分別在Pacific Rim I & II 舉行。除邀請灣區知名的龍舞獅團到場表演外，兩商場的商家也紛紛推出了新年特惠活動共襄盛舉，好吃好玩的新春盛會，歡迎灣區各界踴躍前來參加，迎財納福共賀2025金蛇新春。

雖然過去幾年，灣區許多大小型商場在招募商家時情況大不如前，但這個情況似乎完全沒有影響到聖荷西Pacific Rim 商場，目前該商場的商家幾近滿租。

Pacific Rim I 的商家，目前有大華超市、Gen 韓國料理、恩情旅行社、Vons Chicken、世界人參、KURA日本壽司、金塔餐廳、Beauty Facial、M A+ HNASIUM數學中心、Boiling Point沸點火鍋、中亞銀行、Cricket wireless 捷風傳訊、Hey Tea、KIRA KIRA Beauty、Happiness Cafe 、Jeonju、香港 髮廊、波濤眼鏡、Paris Brequett、Wing insurance investment、大唐足浴、Dr. Howard Lien 牙醫診所、POKE House、德仁中藥行、THAI RECIPE 泰式料理、大家樂餐廳、BAMBO等。

Pacific RIM II 的商家則有：中國小館、Seven Fish Cuisine有米酸奶（Yomie's Rice x Yogurt San Jose）、清真馬家、精武鴨脖、現代數學、吳記麻辣涮涮鍋、香港藝髮廊、CODE NINJAS、DOUGH ZON 、KUMAN 公文數學、Vacant、528 Club TOKYO SUSHI、DHL、大勇牙醫診所、辛TOFU 韓式料理等。

推出新春特別優惠的商家有：1. Pacific Rim I - GBC 中亞銀行推出新年優惠。7個月CD可享3.75%高利率 2. Pacific Rim II - Dough Zone $5 折價券（需堂食）

Pacific Rim I 地址：1701-1715 Lundy Ave., San Jose, CA 95131