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灣區華人經典喜劇 領帶 vs.高跟鞋 2025年2月15日、16日在Starbright Theater加演三場

工商訊
領帶vs高跟鞋，12月在灣區金寶市首演，造成了空前的轟動。
領帶vs高跟鞋，12月在灣區金寶市首演，造成了空前的轟動。

舊金山矽谷著名劇作家沈悅編劇，青年導演楊婧堃執導的黑色幽默喜劇《領帶 vs 高跟鞋》，自2024年12月首演以來，受到了觀眾的熱烈歡迎與一致好評。為了滿足廣大戲迷的強烈呼聲，該劇決定於2025年2月15日、16（周六、日）加演三場，為更多觀眾帶來歡笑與感動。

《領帶 vs. 高跟鞋》以舊金山灣區為舞台，聚焦華人家庭的婚姻與生活，巧妙結合幽默與深刻思考，探討性別、婚姻、人與未來的多重主題。劇中既有讓人捧腹的戲劇衝突，也有直擊內心的情感碰撞，引發觀眾對自身生活的思考。

青年導演楊婧堃，秉承對舞台的熱愛對戲劇的使命，召集畢業於中國傳媒大學、中央戲劇學院、北京電影學院、上海戲劇學院等專業院校的製作團隊，攜手活躍於灣區藝術領域、話劇舞台、文藝行業具有豐富演藝經驗的演員，並吸納灣區科技精英和各行各業優秀人才參與創演。經過一年時間精心打磨創排，在劇目中使用原創音樂、舞美設計、舞蹈表演，各方面精益求精，不遺餘力提升劇目質量，旨在為觀眾奉獻一場精采絕倫的藝術體驗。劇中由羅澤中擔任執行製作人、於海勃擔任舞美設計、作曲家李文賾擔任編曲演奏，陳向作為舞蹈指導，還有原創的視頻特效製作等，都增添了豐富的藝術體驗，為灣區戲劇文化事業的發展貢獻力量。演出配有英文本幕，打破語言屏障，吸引更多群體來瞭解華人生活，提升矽谷華語話劇影響力。

演出時間： 2025年2月15日（周六）下午2:30 晚7:30，2025年2月16日（周日）下午2:30。演出地點： Starbright Theater。地址：1770 W Campbell Ave, Campbell, CA 95008。

感謝所有觀眾對《領帶 vs.高跟鞋》的喜愛與支持，這不僅是一部戲劇，更是一場關於人生的深刻交流。讓我們一起走進劇場，感受喜劇帶來的歡樂與反思。期待與讀者再次相遇，讓大家在笑聲與感動中，共度難忘的時刻。

演員實力堅強，淚中有笑、笑中有淚，是灣區多年來最精彩的舞台劇演出。
演員實力堅強，淚中有笑、笑中有淚，是灣區多年來最精彩的舞台劇演出。

灣區 矽谷 舊金山

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