法鼓山矽谷中心二月十八日啓用

成立於Cupertino的「法鼓山矽谷中心」，即將在二月中旬啓用。

秉承法鼓山創辦人 聖嚴法師「提升人的品質，建設人間淨土」的理念，成立於Cupertino的新據點「法鼓山矽谷 中心」，即將在二月中旬啓用，並舉報各項活動，期望能將「心靈環保」落實在我們的生活中。

中心首先將推出三個深受喜愛的襌藝課程及二個讀書會，讓忙碌奔波的矽谷人有一個心靈的充電處；讓灣區 的民眾有一個安定身心的補給站。這是一個供大家學習內心自在，增加生活樂趣與人際關係和諧的新中心，歡迎社會大眾蒞臨參觀，並體驗各項活動。

二月課程，已開放報名！

1、《正信的佛教》讀書會：每月第一、三周的周二 / 早上10時至 11時30分

2、 《放下的幸福》讀書會：每月第二、四周的周二 / 早上10時至12時

3、《禪的鈔經》：每月第一、三周的周三 / 早上10時至 11時30分

4、《禪心慧眼》攝影基礎入門1：2/27、3/27、4/10、5/15（周四）/ 早上10時至 11時30分

5、《禪心慧眼》攝影基礎入門2：3/8、3/15、3/22、3/29、4/5、4/26、5/3、5/10、5/17（周六）/ 下午2時至3時30分。

敬請上網登記或來電查詢活動詳情。電話：510-246-8264 / [email protected]。矽谷中心網址： https://www.ddmbasf.org/zh-hant/SiliconValleyCenter。地點：法鼓山矽谷中心， 20111 Stevens Creek Blvd., #245, Cupertino, CA 95014。