美國中國信託銀行協助南加州大火受災家庭 一同共度難關

中國信託銀行與Shelter Partnership合作，一同募集了無數救援物資。

美國中國信託銀行為協助南加州 大火受災戶，將依據受災情況並提供具體方案來協助該行的商業及房屋貸款 人。中國信託銀行為受到南加 州大火影響的貸款人提供貸款支付寬容措施方案。此方案協助商業貸款受災戶得以延期付款，此類延期請求將根據標準信貸流程進行審核和批准。另外，此方案提供房屋貸款受災戶90天延期付款選項。如困難持續，受災貸款人可要求將貸款延長至12個月。詳情請致電855-215-8383或電郵至[email protected]。

南加州大火災情發生後，美國中國信託銀行立即與當地非營利組織Shelter Partnership合作，與中國信託銀行位於南加州洛杉磯地區的14家分行人員及客戶齊心協力，收集並捐贈總價值超過1萬5000元的救援物資，贈予給需要幫助的災情受災戶。救援物資包括嬰兒尿布、濕紙巾、瓶裝水、蛋白質能量食品、保暖衣物等，整合後一併運送至洛杉磯市中心的Dream Center，以便為受災戶提供第一線及必要的資源協助。

災情期間，美國中國信託銀行人員參加當地非營利組織Haven Neighborhood Services所舉辦的線上培訓活動，並獲得志願者所得稅援助 (VITA) 的志工認證。由於災情，洛杉磯縣居民的報稅截止日期延長至2025年10月15日，VITA 計劃旨為大火受災戶及需要幫助的低收入家庭提供免費報稅服務。

美國中國信託銀行竭盡所能協助南加州大火受災家庭度過難關。中國信託網路銀行與各分行將持續正常營運，提供客戶所需的金融協助。另外，於災情時期，有心人士經常冒充合法組織索取虛假捐款。溫馨提醒，請務必於捐款前再三了解各組織的歷史背景，以防詐騙。如需協助，請至南加州鄰近分行或致電888-308-0986。