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美國中國信託銀行協助南加州大火受災家庭 一同共度難關

工商訊
中國信託銀行與Shelter Partnership合作，一同募集了無數救援物資。
中國信託銀行與Shelter Partnership合作，一同募集了無數救援物資。

美國中國信託銀行為協助南加州大火受災戶，將依據受災情況並提供具體方案來協助該行的商業及房屋貸款人。中國信託銀行為受到南加州大火影響的貸款人提供貸款支付寬容措施方案。此方案協助商業貸款受災戶得以延期付款，此類延期請求將根據標準信貸流程進行審核和批准。另外，此方案提供房屋貸款受災戶90天延期付款選項。如困難持續，受災貸款人可要求將貸款延長至12個月。詳情請致電855-215-8383或電郵至[email protected]

南加州大火災情發生後，美國中國信託銀行立即與當地非營利組織Shelter Partnership合作，與中國信託銀行位於南加州洛杉磯地區的14家分行人員及客戶齊心協力，收集並捐贈總價值超過1萬5000元的救援物資，贈予給需要幫助的災情受災戶。救援物資包括嬰兒尿布、濕紙巾、瓶裝水、蛋白質能量食品、保暖衣物等，整合後一併運送至洛杉磯市中心的Dream Center，以便為受災戶提供第一線及必要的資源協助。

災情期間，美國中國信託銀行人員參加當地非營利組織Haven Neighborhood Services所舉辦的線上培訓活動，並獲得志願者所得稅援助 (VITA) 的志工認證。由於災情，洛杉磯縣居民的報稅截止日期延長至2025年10月15日，VITA 計劃旨為大火受災戶及需要幫助的低收入家庭提供免費報稅服務。

美國中國信託銀行竭盡所能協助南加州大火受災家庭度過難關。中國信託網路銀行與各分行將持續正常營運，提供客戶所需的金融協助。另外，於災情時期，有心人士經常冒充合法組織索取虛假捐款。溫馨提醒，請務必於捐款前再三了解各組織的歷史背景，以防詐騙。如需協助，請至南加州鄰近分行或致電888-308-0986。

中信銀行對南加州野火之復甦注入救援之力，提供貸款支付寬容措施方案。
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